Empleado de estacionamiento choca dos Lamorghinis 

Si piensas que estás teniendo un mal día, quizás descubras que hay otras personas en la misma situación, o incluso peor. Uno de ellos bien podía ser el aparcacoches de esta historia, un empleado de un lujoso hotel en Australia que cometió un grave error en el peor momento posible ya que su torpe maniobra se produjo mientras tenía en sus manos todo un Lamborghini Aventador de la serie Ultimae. Pero aquí no acaba el relato ya que el coche contra el que terminó impactando resultó ser otro Ultimae, perteneciente ¡al mismo propietario!

Un día para olvidar

El episodio tuvo lugar hace unas semanas en el parking del Crown Towers Resort en Perth, Australia, un emplazamiento en el que se suelen ver joyas automovilistas como estas con bastante frecuencia. Lamentablemente para el propietario de ambos modelos italianos, el aparcacoches al cargo de mover uno de sus Lamborghini no parece que tuviera la pericia necesaria como para realizar las maniobras necesarias sin poner en riesgo la integridad de los coches. Además, tuvo la mala suerte de que el episodio quedó recogido en un vídeo que se ha viralizado al instante.

Si uno contempla el documento pensará que este chico confundió los pedales del Aventador Ultimae, lo que provocó su impacto tanto con el muro como con el otro Lamborghini, y efectivamente, tendrá razón ya que el protagonista de esta historia así lo ha confirmado. Desde el hotel se pusieron manos a la obra para investigar lo sucedido, asumiendo su parte de responsabilidad de manera que harán frente con todos los gastos de las reparaciones. Afortunadamente, nadie resultó herido, aunque los dos ejemplares italianos no pueden decir lo mismo.

Es un buen momento para aplicar a la posición de valet parking en @CrownPerth!!



El dueño de los dos Lamborghini es Laurence Escalante.

Un muchacho de Filipinas que se mudó a Perth y ahora es billionario. pic.twitter.com/NQgq2Ni7vc — Diego Berazategui (@diegoberaza) February 9, 2023

