Emplazan a municipios al último de noviembre para firmar el Mando Único 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Alcaldes tienen hasta el último día de noviembre para adherirse o no al Mando Único Policial, sentenció el secretario general de gobierno, Juan Manuel Flores Femat.

El funcionario corrigió y apuntó que el mismo ahora es llamado Mando de Coordinación, cuyas bondades son el apoyo de fuerzas federales, estatales y de investigación hacia los municipios en materia de seguridad.

“No existe una fecha perentoria legal pero si estamos estableciendo el último día de noviembre por la conveniencia hasta para armar los presupuestos en materia de seguridad”, recalcó.

Subrayó que de ninguna manera se trata de invadir la autoridad y facultades que tienen los alcaldes en el tema de seguridad, sino de responder con mayor eficiencia a la ciudadanía en el tema de la seguridad.

“Por todos lados es conveniente, insisto que no se trata de suplir ausencias o invadir facultades o autoridad, simplemente es un tema de coordinación que puede ir desde algún operativo, la capacitación de los elementos municipales y en acompañamiento para que al momento de ingresar a algún detenido a la fiscalía no se caigan las averiguaciones”, concluyó.