Empacadora de carnes, asegura que prefiere cerrar a qué vacunen su ganado

EU.-Jason Nelson, presidente y director ejecutivo de Whole Cows, con sede en Waco (Texas), no duda que exista una guerra mundial contra la industria ganadera.

“Yo diría que no sólo hay una guerra contra la carne de vacuno, sino contra la salud de los estadounidenses”, afirma.

Veterano de combate altamente condecorado, ahora discapacitado, que sirvió en dos ramas del ejército estadounidense, el Sr. Nelson considera que la guerra la están librando los globalistas en nombre de la lucha contra el cambio climático.

Dijo que el objetivo de conseguir que la gente coma carne de res cultivada en laboratorios e insectos en lugar de carne roja para reducir la huella de carbono ya no entra en el ámbito de la teoría de la conspiración.

El socio y director general de Whole Cows, Jason Nelson, es un veterano discapacitado que fundó la empresa de carne de res liofilizada en 2022. (Cortesía de Whole Cows)

Estos productos están en tu supermercado, dijo el Sr. Nelson.

Ahora, las legislaturas estatales están presionando para que se permita a las empresas inyectar al ganado vacuno vacunas de ARNm para protegerlo contra las enfermedades.

Al menos cinco estados han presentado legislación contra al ARNm en el ganado y otros productos de consumo.

Cuestión de principios

El Sr. Nelson rechaza la tecnología del ARNm en el ganado vacuno, tanto en la teoría como en la práctica.

Ha jurado cerrar su negocio si alguno de sus productos contuviera siquiera un rastro de estos fármacos.

“En cuanto a la propia industria de la carne de vacuno, está siendo atacada desde múltiples ángulos”, dijo el Sr. Nelson. “Que digan… de repente… que las vacas son malas —no todos los animales, sólo las vacas— que las vacas son las que destruyen el clima, es una estafa.

“Parecen pensar que ésa es la forma de salir de cualquier crisis climática imaginaria que hayan creado”.

J.D. Rucker es socio de Whole Cows, con sede en Waco, Texas. (Cortesía de Whole Cows)

Con su hermano Ben Riley, también veterano altamente condecorado, y un tercer socio, J.D. Rucker, el Sr. Nelson, de 44 años, puso en marcha Whole Cows hace más de un año, animado por su deseo de garantizar un suministro de carne de res limpia, no tocada por las Grandes Farmacéuticas.

El Sr. Nelson dijo que llevaba mucho tiempo cuestionando la seguridad y eficacia de la tecnología de ARNm en humanos.

Por eso abandonó el ejército tras una larga carrera en los Marines y el Ejército, trabajando en esta última rama en operaciones psicológicas cuando comenzó el despliegue de la vacuna contra el COVID-19 en 2021.

En lugar de vacunarse, el Sr. Nelson dejó el ejército antes de que entrara en vigor el mandato federal de vacunación del 31 de enero, sabiendo que perdería sus prestaciones de jubilación.

Posteriormente se presentó como candidato al Congreso de los EE. UU. en las primarias de Texas de 2022 contra su oponente republicano Pete Sessions.

Sin ARNm, por favor

A través de las conversaciones con sus clientes, el Sr. Nelson se enteró de que lo que más les preocupa son los ingredientes del suministro nacional de carne, concretamente el ARNm de la carne de res.

“Lo que les asusta es lo que hay en su carne. No saben lo que hay en su comida. Todas las preguntas que recibimos son: ‘¿Seguro que no tiene ARNm? ¿Seguro que no tiene OMG?’”, dijo el Sr. Nelson.

“Sabemos que se avecinan dos cosas. Una es que va a haber mandatos de ARNm para el ganado. Eso se acerca”, dijo.

El Sr. Nelson dijo que empezó a abastecerse de ganado vacuno hace casi dos años, con la colaboración de los ganaderos, para asegurarse de que los animales no tuvieran inyecciones de ARNm. Al final cerró contratos con proveedores de ganado de Texas, con proveedores de reserva en otros estados.

“Me di cuenta de que había una gran necesidad en el sector agrario de nuestra comunidad que necesita salidas y estadounidenses que necesitan alimentos sanos y saludables. Era una obviedad”, dijo el Sr. Nelson a The Epoch Times.

“La comida liofilizada es lo que la gente necesita a largo plazo”.

“Examinamos la cadena de suministro y decidimos que necesitábamos bloquear nuestro suministro. Después, teníamos que asegurar a nuestros procesadores”, dijo.

Ben Riley fundó Whole Cows en Waco (Texas) con su hermano, Jason Nelson, y J.D. Rucker hace dos años (Cortesía de Whole Cows).

Whole Cows funciona con una plantilla reducida aplicando eficiencias de producción, con un volumen de ventas diario que supera los 25,000 dólares.

“No se trata de dinero”, afirma. El suministro de alimentos “es donde debemos empezar a rodear los vagones”.

“Me gustaría que la gente se fijara en la industria de los liofilizados. Es una forma de estabilizar los precios de los alimentos. Quieres poder no ir a la tienda todos los días”.

Según el analista de mercado Future Market Insights, la demanda mundial prevista de alimentos liofilizados crecerá de 28,400 millones de dólares en 2022 a casi 55,000 millones en 2032, a una tasa de crecimiento anual compuesta del 6.8%.

El Sr. Nelson dijo que la carne liofilizada es para quienes se preocupan por la seguridad alimentaria en tiempos de incertidumbre a largo plazo. Los alimentos liofilizados pueden durar hasta 25 años almacenados sin estropearse.

Whole Cows utiliza un proceso de máquina de sublimación para el ganado, que convierte el agua de la carne en gas para eliminar toda la humedad en un entorno al vacío.

El proceso está diseñado para avanzar rápidamente. El Sr. Nelson dijo que se tardan unas 24 horas en procesar tres vacas y alrededor de 600 libras de carne de 1400 libras de canal.

“Eso es mucha carne. El caso es que lo hacemos con sólo cuatro personas. Hemos podido agilizar el proceso”.

“Mi misión es proporcionar a la gente una sensación de seguridad. Eso es lo que quiero hacer. Es todo lo que voy a hacer”.

Todo se hace internamente con materiales y suministros fabricados en Estados Unidos.

Con el pollo, la empresa procesaba unas 30 libras cada dos días y ahora produce más de 1000 libras debido a la gran demanda.

Toda la carne de res se corta a mano —sirloin, rib-eye, falda, ternera— en porciones para adultos y se envasa en bolsas de mylar selladas con absorbedores de oxígeno y humedad para garantizar su longevidad.

“Tenemos vacas que se sacrificaron un lunes, se cocinaron ayer y ahora mismo se están liofilizando”, dijo el Sr. Nelson.

Crece la demanda de liofilizados

Al principio, la empresa vendía unas 100 bolsas mensuales de carne liofilizada. Esa cantidad creció rápidamente a más de 200 bolsas diarias, con un aumento “exponencial” de la demanda.

Whole Cows está empezando a ponerse al día con los pedidos pendientes, dijo el Sr. Nelson.

“No intento competir con nadie. Intentamos ser lo mejor que podemos ser. Puedes establecer el estándar de la industria. Eso es bueno. Si puedes subir el listón, eso ayuda a todos”.

Al donar las partes no utilizadas de las vacas a empresas de fertilizantes y otros procesadores, hay “cero residuos”, dijo.

“Hacemos todo lo que podemos para ser conservacionistas a la vez que eficientes. De lo contrario, resulta demasiado caro, y no se puede repercutir el ahorro en la gente a la que intentamos ayudar.”

En el ejército, el Sr. Nelson dijo que su trabajo en operaciones especiales consistía en analizar grandes problemas, conectar los puntos e identificar tendencias.

En su opinión, la contracción del suministro mundial de alimentos no hace sino empeorar a medida que la guerra contra el carbono cierra granjas y productores de alimentos en todo el planeta.

El gobierno irlandés, por ejemplo, anunció que podría tener que sacrificar 200,000 vacas para cumplir los objetivos climáticos.

“Pregunta a los granjeros de Holanda [donde el gobierno está cerrando granjas] si se trata de una conspiración. Pregunta aquí a los granjeros cuyas tierras han sido compradas por China o Bill Gates”, dijo el Sr. Nelson.

“No hace falta mucho para paralizar la cadena alimentaria. La carne de res, en mi opinión, un icono. Proporciona de todo, desde leche y queso hasta artículos de cuero, pasando por la carne de res y todo lo demás. Si quieres hablar de una mascota para la alimentación, es la vaca”.

Una foto tomada el 8 de febrero de 2016 en Thiefosse, al este de Francia, muestra paquetes de pastas elaboradas con harina de insectos (langostas o grillos) por la fábrica “L’Atelier a pates” (“La tienda de pastas”). (JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN/AFP via Getty Images)

Afirmó que los esfuerzos por controlar las emisiones de carbono limitando la cadena mundial de suministro de alimentos no tienen nada que ver con salvar el medio ambiente.

“Tiene todo que ver con cambiar la forma de pensar sobre lo que es la felicidad, lo que mereces, lo que significa la libertad para los seres humanos, lo que significa la salud humana”.

Dentro de 10 años o menos, el Sr. Nelson dijo que la capacidad de abastecerse de carne de res natural habrá alcanzado niveles críticos a medida que los rebaños de ganado disminuyan de tamaño o hayan sido inyectados con tecnología de ARNm.

Dijo que disponer fácilmente de un suministro de carne de vacuno liofilizada no contaminada es una sabia inversión de futuro.

“Voy a procesar el mayor número posible de vacas para dar al mayor número posible de estadounidenses seguridad alimentaria y alimentos que valoren y de los que puedan depender para hacerse más fuertes. Creo que estas bolsas valdrán más que su peso en oro dentro de cinco o diez años”, afirma. Fuente: The Epoch Times en español