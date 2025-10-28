Emite orden de aprehensión contra Jesús Martínez, presidente de Grupo Pachuca

Redacción

El presidente de Grupo Pachuca, Jesús Martínez, enfrenta una orden de aprehensión por el delito de desobediencia de particulares agravado, luego de incumplir con su obligación de presentarse ante un juez, informó este martes el Diario Reforma.

La medida judicial también alcanza a Hipólito Gerardo Cabrera Acosta, representante legal del Club Pachuca, quienes fueron declarados sustraídos de la acción de la justicia tras no acudir en dos ocasiones a la audiencia inicial para formularles imputación.

De acuerdo con la resolución, una vez cumplidas las órdenes, ambos serán remitidos al Reclusorio Preventivo Varonil Norte de la Ciudad de México. El delito que se les imputa está previsto en el Código Penal y aplica a quienes desacatan resoluciones judiciales o administrativas.

El conflicto judicial está relacionado con los derechos de transmisión de los Tuzos del Pachuca. Fuentes cercanas al caso señalan que existía una resolución que ordenaba al club abstenerse de realizar transmisiones deportivas sujetas a litigio, derivadas de un conflicto con Grupo Lauman, filial mexicana de Fox Sports.

La disputa comenzó cuando los clubes Pachuca y León rescindieron su contrato con Grupo Lauman para firmar un nuevo acuerdo con Fox Corp/Tubi, lo que generó una batalla legal en México y Estados Unidos. Grupo Lauman alegó que mantenía los derechos de transmisión vigentes, por lo que demandó a Grupo Pachuca y a Fox Corp por presunta apropiación indebida de contenidos deportivos.

El cambio de alianzas provocó bloqueos y suspensión temporal de transmisiones en algunos operadores, mientras los tribunales determinaban quién podía difundir los partidos.