Emite la SSPE recomendaciones para evitar fraudes en compras de vehículos

Redacción

Aguascalientes, Ags.-La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) hace un llamado la población de Aguascalientes a extremar cuidados al momento de adquirir un vehículo seminuevo, pues se han detectado unidades de motor, en su mayoría de modelo reciente y líneas de lujo, con reporte de robo en otros estados, los cuales son adquiridos sin conocimiento de dicha situación por personas de esta entidad.

Así lo dio a conocer el secretario de Seguridad Pública del Estado, Porfirio Javier Sánchez Mendoza, quien indicó que como resultado de los permanentes recorridos que efectúan elementos de la Policía Estatal, en coordinación con las policías municipales bajo el esquema de mando Único, se han detectado vehículos de motor circulando en el estado con alteraciones en los numerales y/o reporte de robo.

Explicó que se trata de vehículos adquiridos recientemente y cuya situación es desconocida por los compradores, quienes efectúan el pago sin antes acercarse a las instituciones de seguridad para confirmar que la unidad no tenga ningún problema legal o irregularidad.

En este sentido, Sánchez Mendoza hizo un llamado a la población a que se acerque a la SSPE directamente en las instalaciones ubicadas sobre la avenida Aguascalientes en el Ex Ejido Ojocaliente, o a través del 911, para que personal operativo especializado revise la unidad de manera detallada y verifique que los números confidenciales no presenten alteraciones ni anomalías, así como para que el interesado pueda adquirir su automóvil con la seguridad de que no tendrá

problemas legales que puedan mermar sus finanzas al perder su vehículo por alguna irregularidad

Señaló además que recientemente la SSPE ha detectado vehículos con reporte de robo que portan placas de Jalisco, Ciudad de México, Guanajuato y San Luis Potosí, los cuales son asegurados y puestos a disposición de las autoridades correspondientes.

Finalmente, conminó a la población a tener especial cuidado con las publicaciones de venta de vehículos que se hacen a través de redes sociales y no dejarse llevar por las apariencias, pues la mayoría de los vehículos asegurados son de modelo reciente y líneas de lujo.