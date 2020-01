Emisión de tarjetas YOVOY a grupos vulnerables a partir del 28 de enero

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El programa de emisión de nuevas tarjetas YOVOY para que discapacitados y personas de la tercera edad accedan al descuento del 50% en tarifas de camiones urbanos comenzará el 28 de enero, informó el Coordinador de Movilidad (Cmov), Gustavo Gutiérrez de la Torre.

Justificó que uno de los temas que originó el retraso es por el proceso de reactivación de de las tarjetas de estudiantes en particular de educación básica, media y en universitarios bajo la modalidad de cuatrimestres.

-¿Qué requisitos se les pedirá?

-Mira, prácticamente para las personas de la tercera edad su credencial del INAPAM y para las personas con discapacidad su credencial de discapacitados, además de datos como la CURP y credencial de elector.

-¿Costos?

-100 pesos por emisión y reposición, pero una cosa importante es que la reactivación a partir de la entrada en vigor de las tarjetas YOVOY ya no tiene costo, entonces todo el proceso que hemos ido y estamos llevando con los estudiantes que han ido a reactivar su tarjeta es ya sin costo.

-¿Y estos sectores vulnerables también la tiene que activar y para ellos aplica 365 días?

-Si, los 365 día y ya no hay que reactivarla dado que mantienen la condición de ser adulto mayor o con discapacidad.

-¿Cómo les queda la tarifa?

-La tarifa es del 50% de la actual para discapacitados y personas de la tercera edad y la de estudiantes hasta no terminar el ciclo escolar se mantendrá en 2.50 pesos.