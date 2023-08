Emilio Osorio tiene un nuevo nombre artístico y nuevos planes

Redacción

Ahora que terminó La casa de los famosos México, Emilio Osorio y los diferentes participantes han tomado su rumbo por caminos diferentes aprovechando el éxito que tuvieron en el reality.

En el caso particular del hijo de Niurka Marcos y Juan Osorio, el haber estado en el programa marcó un antes y después en su carrera, tanto que tomó la decisión de dejar de usar los apellidos de sus famosos papás para formar su propio nombre artístico.

Emilio explicó en una reciente entrevista que ha buscado que se le reconozca por su propio trabajo. Por ello, considera que su participación en el reality fue una gran oportunidad para despegar, así que usará el sobrenombre que le pusieron en el reality para formar su nuevo nombre artístico.

‘Emilio halcón’ es como ahora quiere ser llamado y reconocido. Este fue el nombre que sus compañeros del team infierno le pusieron en el programa. Por ello, los seguidores que estaban al tanto de la transmisión también lo llamaban así.

“El ‘halcón’ ya lo voy a meter de ahora en adelante y ya voy a quitar el Osorio y el Marcos”, mencionó con Mara Patricia Castañeda.

Otra motivación que tuvo para hacer esto fue una conversación con su familia y supuestamente escuchar a su propio público, quienes así se lo pedían.

“Lo decidió la gente y lo decidió el infierno. La neta es un nombre con el que me siento súper chido y me siento muy arropado cada vez que lo dicen. Si me siento feliz, pues ya, lo hago”, explicó.

Finalmente, Emilio dijo que este nombre ya lo registró para hacer de manera formal la transición: “Salí con otro nombre, ya soy ‘halcón’… ya registré ‘Emilio halcón’, ya ese es mi nombre literalmente. La gente lo pidió, los fans lo pidieron, entonces lo tenía que hacer”, concluyó.

Los seguidores de Emilio se mostraron felices con la decisión del cantante, pero no faltaron las críticas al respecto: “El claro ejemplo de lo moldeable e inmaduro que puede ser uno a los 20 años”. “Apenas comienzan a conocerlo como Emilio Osorio y va y se cambia el nombre”. “El ‘halcón’ fue por chismoso y por lleva y trae, por su rapidez en llevar información haciendo alarde a las personas que a eso se dedican en los grupos”. “Así lo apodaron por el trabajo que hacen los ‘halcones’ en el CO”, comentaron en redes y recordaron que antes era llamado ‘el niño paloma’.

Emilio ahora será Emilio halcón / Instagram

Emilio recibe un premio por parte de su papá

En otro tenor, Emilio Osorio fue sorprendido por su papá y ¡le regaló una camioneta!

El productor se la regaló luego de haber quedado en quinto lugar, debido a su dedicación y esfuerzo en el famoso reality, agradeciéndole también el haber mantenido su personalidad, educación y amabilidad dentro del programa.

Con información de TvNotas