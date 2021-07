Hijo mayor de Pepe Aguilar sale de la cárcel

Redacción

EU.-Sale de la cárcel hijo de famoso cantante.

Pepe Aguilar habló sobre la adaptación de su primogénito tras su salida de prisión. El cantautor mexicano negó que Emiliano Aguilar este trabajando con él y aseguró que no tiene intenciones de dedicarse a la industria musical.

Después de asistir a los Premios Juventud 2021, Pepe Aguilar y Ángela Aguilar regresaron a México. Ambos cantantes fueron abordados en su llegada al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y, por primera vez, el intérprete de Prometiste dio detalles sobre la relación que actualmente sostiene con hijo mayor.

En el material recuperado por el matutino Hoy, Pepe Aguilar terminó con los rumores sobre si le dio trabajo a su primogénito, declaró que actualmente Emiliano vive con él y sus otros hijos. Añadió que no lo presiona para que encuentre empleo, pues ya llegará.

“No está trabajando conmigo, está viviendo conmigo, eso sí. Luego se pone a trabajar”, comentó.PlayPrograma Hoy

Pepe Aguilar reveló que Emiliano no tiene intenciones de involucrarse en la industria musical, contrario a sus hermanos Ángela y Leonardo. El cantante de regional mexicano dejó en claro que no fuerza a sus hijos para que canten y aclaró que sólo lo harán quienes tienen la voz: “No, no, sino es manda. Que canten los que pueden”.

Emiliano Aguilar reapareció en redes sociales a principios de año, cuando su papá compartió una fotografía de sus cuatro hijos mientras disfrutaban de sus alimento. Recientemente, la familia Aguilar viajó por el continente europeo, donde también figuró Emiliano.

Fue a principios de 2017 cuando Emiliano Aguilar fue arrestado en Estados Unidos acusado de intentar ingresar ilegalmente a cuatro hombres. En un primer momento quedó en libertad después de pagar una fianza, sin embargo, su proceso continuó y más tarde se declaró culpable. En su momento, se difundió esta foto como prueba

El mayor de los hijos de Pepe Aguilar tuvo que permanecer tras las rejas por tres años, además se vio obligado a pagar una fianza de 15 mil dólares y pasó seis meses de rehabilitación. En aquel momento, el intérprete de Por mujeres como tú apoyó a su hijo.

Por otro lado, el compositor hizo un llamado a todas aquellas personas que no se quieren vacunar, pues explicó que la sustancia es vital para contrarrestar los efectos del virus. Aguilar explicó que impuso la vacunación como una condición para que su personal pueda viajar con él.

“Vacúnense, no porque yo lo diga, porque lo dicen los números. Quien no se vacune no va a la gira conmigo porque vamos a ir 150 personas a una gira a Estados Unidos, donde todavía hay mucha resistencia a las vacunas”, dijo. Fotografía sin fecha cedida por The 3 Collective donde aparece Pepe Aguilar junto a su hija Ángela y su hijo Leonardo. EFE/The 3 Collective

Mientras Pepe Aguilar y su hija menor caminaban rumbo al auto que los llevaría, el cantante de 52 años bromeó con el trabajo extra que tiene al también trabajar como guardaespaldas de Angela Aguilar, principalmente cuando la asechan los medios de comunicación.

Por último, el cantautor declaró que tiene pensado hacer un homenaje en honor a su mamá Flor Silvestre con motivo de su cumpleaños, pues el 16 de agosto, la actriz y cantante mexicana hubiera llegado a los 91 años.

“La vamos a recordar con mucho amor. Homenajes hay varios, también para mi papá, que se los merecen. En esa fiesta en donde estuvimos fantasma, Eder Muñoz, Yeison Jiménez, se habló de un homenaje”, concluyó. Karol G., ganadora absoluta de los Premios Juventud. Usuarios de Redes sociales criticaron su presentación

Angela Aguilar opinó sobre la polémica presentación de Karol G en los Premios Juventud 2021, pues la colombiana ha sido fuertemente criticada por cantar con mariachi, incluso Noelia tachó su presentación como una “falta de respeto”.

“Me pareció que la música mexicana es universal y todos la pueden cantar. Sólo se me hizo un poco feo pero todo lo demás me encantó”, dijo.

Con información de Infobae