Emboscada a militares genera enfrentamiento en carretera de Mazatlán

Redacción

Mazatlán, Sin.- Un enfrentamiento armado se registró al norte de Mazatlán, específicamente en el kilómetro 22 de la carretera libre Mazatlán-Culiacán, luego de que personal del Ejército Mexicano fuera emboscado por un grupo de civiles armados.

Fuentes preliminares indican que el saldo del operativo posterior a la agresión es de un presunto delincuente abatido y dos personas detenidas.

El incidente se desató tras el ataque directo contra los elementos castrenses en el tramo carretero, lo que obligó al personal militar a repeler la agresión. El intercambio de disparos generó una intensa movilización de las fuerzas de seguridad en la zona.

Hasta el momento, se desconoce la identidad de los detenidos y del hombre abatido. Las corporaciones de seguridad han implementado un operativo de vigilancia en el área para dar con posibles cómplices que pudieran haber huido. Se espera que en las próximas horas se brinde información oficial detallada sobre el enfrentamiento.

