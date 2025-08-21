Embarazo adolescente de riesgo; hasta de 11 años se han tenido casos en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Hasta un 25 por ciento de los embarazos que se atienden en el Hospital de la Mujer son de adolescentes, reveló el director del nosocomio, Jaime Reyna Cruz.

El galeno refirió en entrevista de casos que se han atendido en el nosocomio de apenas 11 y 13 años, aunque el grueso de los embarazos se presenta entre los 25 y 30 años.

Expuso que el embarazo adolescente ha sido un problema de siempre, por lo que es necesario seguir trabajando en campañas de prevención desde el hogar.

Advirtió de los riesgos que se pueden correr al embarazarse a temprana edad, insistiendo en trabajar más en políticas preventivas, enfatizando sobre todo lo que conlleva esta situación en la salud, lo económico, anímico, entre otros.

Por año el nosocomio llega a atender entre 9 mil y 10 mil procedimientos de nacimientos, una cifra por demás numerosa.