Elvis Presley se habría suicidado, revela hermanastro

Redacción

EU.-Elvis Presley se habría suicidado al tomar premeditadamente medicamentos que le produjeron la muerte, aseguró el hermanastro de ‘El Rey del Rock and Roll’ en un nuevo documental de Amazon.

David Stanley dio esta declaración para el programa que se estrenó en mayo y agregó que la causante fue la culpa que le producían las supuestas relaciones con adolescentes.

“Premeditó tomando los medicamentos que lo mataron. Amor, dolor, dolor, exposición: simplemente no podía soportarlo más.

“Su gusto por las chicas jóvenes, de 15 o 16 años, me enfermaba”, afirmó el hermanastro en la serie, calificando de “milagro” que el cantante de “Can’t Help Falling In Love” no fuera detenido.

Según Page Six, Stanley supuestamente estaba en Graceland cuando el artista murió de un ataque al corazón como resultado de una sobredosis de drogas en agosto de 1977.

“Se salió con la suya en cosas que la mayoría de la gente no hizo, debido a su dinero, fortuna, fama y poder, carisma y magnetismo”, añadió el hombre de 85 años.

El documental, que incluye entrevistas con mujeres que afirman haber sido perseguidas por Presley cuando era joven, también examina su relación con Priscilla Presley.

Divide opiniones la cinta ‘Priscilla’

La relación de la ex pareja también se representará en Priscilla de Sophia Coppola, que se estrenará en octubre próximo y que ha dividio las opiniones sobre su apego a la realidad.

“Se siente como una película universitaria”, dijo un funcionario a TMZ . “Los diseños de los escenarios son simplemente horribles, no es lo que parece Graceland”.

Mientras que la protagonista Priscilla ha apoyado la película ya que está basada en el libro que lla misma escribió.

“Ella tiene una perspectiva tan extraordinaria y siempre he sido un gran admirador de su trabajo. Estoy seguro de que esta película llevará a todos a un viaje emocional”.

Con información de El Diario de Juárez