Elton John es demandado “amistosamente” por su ex esposa

Redacción

Renate Blauel, ingeniera de sonido de 67 años y exmujer del músico Elton John, confirmó al diario británico The Guardian que ha tenido que recurrir a los tribunales para tratar de solventar una disputa de corte económica con el artista, de 73: todo ello por medio de una demanda sobre la que no han trascendido más detalles pero con la intención de la también productora de que el litigio se resuelva de forma “amistosa”.

Los representantes legales del artista británico no han querido hablar sobre el asunto y, por el momento, solo queda estar atentos al curso de los acontecimientos para conocer el origen del problema, su naturaleza concreta y el desenlace de esta inesperada confrontación judicial.

La pareja estuvo casada entre los años 1984 y 1988, después de conocerse durante la grabación, en 1983, del aclamado álbum de Elton Too Low For Zero. Años más tarde, el astro de la música hizo pública su homosexualidad y en la actualidad disfruta de un sólido matrimonio con el director de cine David Furnish, con quien tiene dos hijos pequeños a los que Renate, como reveló el propio artista en sus memorias, nunca quiso conocer personalmente.

Con información de Quién