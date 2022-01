Elon Musk ofrece dinero a adolescente para que deje de publicar ubicación de su jet

Redacción

EU.-@ElonJet, una cuenta de Twitter que rastrea los movimientos del avión privado de Elon Musk, se ha convertido en un “problema de seguridad” para el empresario y su familia, según expresó el propio Musk en un tuit. Lo que no sabíamos era que el CEO de Tesla había abordado personalmente al creador de la cuenta para comprársela. Algo que, meses más tarde, aún no ha conseguido.

Según un reportaje de Protocol, Musk abordó al creador de la cuenta el otoño pasado con un mensaje nocturno: “¿puedes cerrar esto?, es un riesgo de seguridad”. El creador de la cuenta, Jack Sweeney, de 19 años, le respondió:

@ElonJet es solo una de las 15 cuentas de seguimiento de vuelos administradas por Sweeney. Hay una de Bill Gates, otra de Jeff Bezos y otra que rastrea los aviones de SpaceX. Pero con 120.000 seguidores, la de Elon es la más popular.

Según Protocol, Musk preguntó a Sweeney cuánto dinero ganaba con las cuentas, y el estudiante contestó que menos de 20 dólares al mes. Entonces el hombre más rico del mundo le ofreció 5000 dólares por eliminar @ElonJet:

No me gusta la idea de que un loco me dispare.