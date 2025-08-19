Elon Musk anuncia demanda contra Apple por presunto favoritismo a ChatGPT

Redacción

Elon Musk confirmó que su startup de inteligencia artificial xAI demandará a Apple, acusando a la compañía de favorecer a competidores en su App Store y violar las regulaciones antimonopolio.

En una serie de publicaciones en su red social X, Musk señaló que Apple permite que sólo ChatGPT, de OpenAI, ocupe el primer lugar en la clasificación de aplicaciones móviles, mientras que su propio modelo de IA, Grok, figura en sexto lugar en la sección “Mejores aplicaciones gratuitas” en Estados Unidos. “Apple se está comportando de manera que hace imposible que cualquier empresa de IA, excepto OpenAI, alcance el puesto número 1 en la App Store, lo que constituye una clara violación antimonopolio”, escribió.

El CEO de xAI criticó además que Apple no incluya a Grok ni a la app X en la sección de “Imprescindibles” de la tienda: “¿Estás jugando a la política? ¿Qué pasa?”, publicó Musk en X.

Grok, añadió Musk, considera que las selecciones editoriales de Apple frenan la competencia al privilegiar a IAs consolidadas como ChatGPT sobre alternativas innovadoras. Ni Musk ni Grok presentaron pruebas que respalden estas afirmaciones.

La disputa se produce tras la integración de ChatGPT en dispositivos Apple en junio de 2024 y ocurre en un contexto donde la App Store ya ha enfrentado problemas legales por prácticas anticompetitivas. En abril, un juez federal de California determinó que Apple debía reformar su tienda para favorecer la competencia, tras una demanda de Epic Games iniciada en 2021. Además, en otro caso, la Comisión Europea multó a Apple con 570 millones de dólares por impedir que los desarrolladores dirigieran a los usuarios a opciones de pago externas. Apple recurrió la sanción recientemente ante un tribunal europeo.

Musk también advirtió que podría prohibir el uso de dispositivos Apple en sus empresas, incluyendo X, Tesla y SpaceX, aunque no se ha confirmado si la medida se ha implementado.

La demanda de xAI marca un nuevo capítulo en la creciente tensión entre desarrolladores de inteligencia artificial y la App Store de Apple, que continúa siendo señalada por su posición dominante en la distribución de aplicaciones para iOS.