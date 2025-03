Ellas son las máximas goleadoras en la historia de la Liga MX Femenil

Redacción

Ciudad de México..Con motivo del Día Internacional de la Mujer y aprovechando el crecimiento que ha tenido el futbol femenil a nivel mundial, es buen momento para conocer la lista de las goleadoras históricas de la Liga MX Femenil, en donde actualmente, las delanteras Katty Martínez (Rayadas) y Licha Cervantes (Guadalajara)figuran en la cima de tal rubro, manteniendo una sana disputa por ser la máxima rompe redes.

Aunque ‘Katty Killer’ lleva la ventaja para convertirse en la máxima goleadora histórica de la Liga MX Femenil, en su camino todavía tiene que asegurarse de que Desirée Monsiváis y Alicia Cervantes, no la alcancen, y así poder escribir su nombre cuando se llegue a retirar. Jul 31, 2024; Cary, North Carolina, USA; Rayadas de Monterrey goalkeeper Katty Martinez (26) kicks the ball against the North Carolina Courage during the second half at WakeMed Soccer Park. Mandatory Credit: Rob Kinnan-USA TODAY Sports

Goleadoras históricas

Actualmente, Katty Martínez (Rayadas), Alicia Cervantes (Chivas) y Desirée Monsiváis (ya retirada) conforman el Top-3 de máximas rompe redes históricas del balompié azteca. Las primeras dos futbolistas antes mencionadas aún se mantienen en constante lucha por esta significativa marca; mientras que Desirée decidió colgar los tenis previo al arranque del Clausura 2025.

Este torneo, Katty Killer suma 2 dianas a su cuenta, llegando a 150 goles en total; mientras que Licha Cervantes suma 3 anotaciones en su cuenta personal, llegando a 144 dianas en su trayectoria. En cuanto a Desirée, concluyó su carrera profesional con 133 anotaciones, teniendo a las Bravas de Juárez como su último club en la Liga MX Femenil. Jul 26, 2024; Bridgeview, Illinois, USA; Chivas de Guadalajara forward Alicia Cervantes (24) plays the ball in the second half against the Chicago Red Stars at SeatGeek Stadium. Mandatory Credit: Melissa Tamez-USA TODAY Sports

Más abajo aparece la delantera Alison “Aligol” González que ha vuelto con Tigres después de su paso con América y Lizbeth ‘La Maga’ Ovalle, leyenda de los Tigres, y que en la pasada Copa Oro Femenil 2024, logró ser la goleadora de la Selección Mexicana.

Cabe destacar que recientemente la Federación Internacional de Historia y Estadística de Futbol (IFHHS) dio a conocer el ranking de las mejores goleadoras a nivel de ligas en lo que va de este año, donde destaca que el top 3 es liderado por futbolistas que participan en la Liga MX Femenil.

Con información de Infobae