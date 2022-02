Elizabeth Gutiérrez habla sobre la infidelidad de William Levy con Jacky Bracamontes

Redacción

Ciudad de México.- Elizabeth Gutiérrez y William Levy siguen en el foco de atención, luego de la publicación del actor cubano en la que anunció su separación y que borró tiempo después pero que fue motivo para recordar las supuestas infidelidades que hubo en la relación por parte del protagonista de “Café con Aroma de Mujer”.

Hace más de cuatro años, el rumor de una relación entre los protagonistas de la telenovela “Sortilegio”, William Levy y Jacky Bracamontes, ocuparon los titulares, sin embargo, recientemente Elizabeth Gutiérrez habló al respecto en el podcast “En defensa propia” de Érika Vega.

“Nunca he hablado de esto porque nunca me ha interesado, la verdad, y escojo qué contestar”, comentó la actriz mexicana. Y después señaló: “Para mí es una falta de respeto a ambas familias, porque para qué contar algo así. Y también pienso en que si eres capaz de pensarlo es porque eres capaz de hacerlo”.

En el libro de Jacky Bracamontes “La pasarela de mi vida”, lanzado hace unos años, la famosa y querida presentadora confirmó que sostuvo un romance con William Levy cuando protagonizaron “Sortilegio”, y ella creía que el actor y Elizabeth Gutiérrez estaban separados.

En el mismo libro, asumió que la relación terminó cuando el actor le comentó a Jacky Bracamontes que su esposa estaba embarazada, ante lo que Gutiérrez señaló: “Yo no tengo la necesidad de amarrar a ningún hombre”, reaccionando a todos los comentarios que surgieron en ese momento.

Elizabeth Gutiérrez comentó: “Yo la admiraba a esa persona. Yo pensaba que era una persona admirable, buena mujer. Desafortunadamente me tocó conocer otro lado de ella, nadie me lo contó, yo lo viví, entonces después escribe un libro y quiere verse como una víctima cuando no lo es”, fue otra de las declaraciones de la también modelo.

Sin embargo, Elizabeth Gutiérrez no comentó nada sobre la más reciente infidelidad de William Levy, en la que se comenta la tercera en discordia es la actriz Alicia Sanz, la responsable de su divorcio.