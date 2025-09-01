25.9 C
Aguascalientes
1 septiembre, 2025
Eliminar verrugas del cuello, una preocupación común con múltiples opciones de tratamiento

Redacción

Las verrugas en el cuello son un motivo frecuente de consulta debido a su impacto estético y, en algunos casos, a las molestias que ocasionan, aunque la mayoría son inofensivas y tienden a desaparecer con el tiempo.

Estas lesiones se desarrollan en la epidermis y pueden presentarse con superficie rugosa y elevada o, en algunos casos, planas y lisas. Es habitual que muestren pequeños puntos oscuros en el centro, correspondientes a capilares sanguíneos. La causa principal es la infección por el virus del papiloma humano (VPH), cuya transmisión ocurre mediante contacto directo con personas o superficies infectadas. Sin embargo, no todas las personas expuestas desarrollan verrugas. Niños, personas con sistemas inmunitarios debilitados y quienes manipulan carne, pescado o aves presentan mayor riesgo. La predisposición genética también juega un papel importante.

Entre las opciones de tratamiento más conservadoras, la observación es válida: aproximadamente la mitad de las verrugas desaparece en un año y dos tercios en dos años. Para quienes buscan resultados más rápidos, existen métodos caseros como el ácido salicílico, que se aplica tras remojar la verruga y eliminar la piel muerta; el tratamiento debe repetirse diariamente durante varias semanas y continuar un par de semanas después de su desaparición para evitar recaídas.

Otra alternativa sencilla es el uso de cinta adhesiva colocada sobre la verruga durante cinco a siete días. Algunos estudios sugieren que la cinta de plata podría ser más efectiva, posiblemente al privar de oxígeno a la lesión o eliminar partículas virales junto con la piel muerta.

Cuando los métodos caseros no resultan suficientes, los dermatólogos recurren a tratamientos médicos como la crioterapia con nitrógeno líquido o la electrodesecación y legrado, que eliminan la verruga mediante congelación, corriente eléctrica y raspado, aunque pueden dejar cicatrices.

La elección del tratamiento adecuado depende del tamaño, cantidad y respuesta de las lesiones a terapias previas, por lo que la consulta con un especialista garantiza un abordaje seguro y personalizado.