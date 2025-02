Eliminan a Karla Sofía Gascón de la campaña de los Oscar por “Emilia Pérez”

Redacción

Karla Sofía Gascón, protagonista de la película Emilia Pérez, ha sido excluida de anuncios, carteles y vallas publicitarias de la cinta dirigida por Jacques Audiard, que suma 13 nominaciones a los Premios Oscar 2025.

Según The Hollywood Reporter, Netflix no financiará los viajes de la actriz a eventos clave de la temporada de premios. Gascón no estará presente en el almuerzo de los Premios AFI este jueves ni en la gala de los Critics Choice Awards el viernes. Tampoco asistirá a los PGA Awards del sábado, aunque podría acudir a otras ceremonias con invitación.

El medio estadounidense reportó que varios asistentes a los premios han amenazado con no acudir si coinciden con la actriz española, quien ha sido señalada por publicaciones en su cuenta de X con contenido racista y políticamente incorrecto.

Hasta ahora, Netflix no ha confirmado oficialmente su exclusión de la campaña rumbo a los Oscar ni su presencia en los BAFTA, que se celebrarán el 16 de febrero. Sin embargo, la plataforma publicó un artículo en su sitio Tudum destacando a Emilia Pérez junto a una imagen de Gascón y Zoe Saldaña.

Actualmente, la actriz se encuentra en España, lo que ha abierto la posibilidad de que asista a los Premios Goya, donde Emilia Pérez compite como mejor película europea. Aunque no estaba previsto que acudiera, su equipo analiza la opción, pero su nombre aún no figura entre los confirmados por la Academia de Cine Española.

En declaraciones a CNN en español, Gascón denunció que ha sido juzgada sin derecho a defenderse y aseguró que “la mayoría” de los mensajes en su cuenta de X son falsos. A pesar de la controversia, afirmó que no renunciará a su nominación al Oscar, argumentando que se ha “dejado tres o cuatro años de su vida trabajando como loca” en la película.