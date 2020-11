Eliminan a hijo de Cuauhtémoc Blanco de MasterChef

Redacción

Ciudad de México.-Ni el ser hijo de un famoso y político le valió para permanecer en concurso.

En la emisión del programa de este viernes 20 de noviembre, de o MasterChef fue un gran escándalo pues antes de llegar al reto de eliminación, los grupos rojo y azul, comandados por Isabel y José Luis deberían preparar platos ‘afrodisíacos’, bajo la recomendación del chef Franco Noriega, para los chefs y unos invitados especiales que asistieron con sus parejas. Estos invitados especiales fueron Penélope Menchaca y su esposo y Arturo Islas y su esposa, pues los platos debían ser sensuales para disfrutar en pareja. Sin embargo a Arturo Islas le llovió en redes sociales tras su participación por los duros comentarios que emitió frente a los concursantes, pues sus platillos tenían algunos detalles que no los pusieron muy contentos, ”casi me rompo un diente”, ”yo he sido afortunado de haber comido en los mejores restaurantes del mundo” y ”honestamente no les voy a decir algo que les agrade para caerles bien”, fueron algunos de los comentarios que le valieron las críticas en redes sociales. Llegado el momento de la eliminación, los chefs determinaron que ‘Cuau’ debió ser el cuarto eliminado de la competencia y el joven de 24 años tuvo que abandonar la cocina más famosa de México. © Cuau fue el cuarto eliminado. Cuau fue el cuarto eliminado.

Adriana no bajó del balcón a despedir a Cuauhtémoc y a él no le sorprendió, pues no llevaban una buena relación, ella decía que Cuau no sabía nada de gastronomía y que había llegado hasta el cuarto programa de ‘panzazo’. Quien sí resultó muy afectada por su eliminación fue La Sargento Esquivel, quien en todo momento lo apoyó para que pudiera realizar correctamente los retos en la cocina, aunque sus esfuerzos no fueron suficientes para salvarlos.

