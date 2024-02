Elimina YouTube la mañanera de AMLO por “acoso y bullying” en contra de periodista del New York Times

Redacción

Ciudad de México.-La conferencia de prensa matutina en la que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) expuso datos personales de Natalie Kitroeff ,periodista del New York Times, fue eliminada.

El video fue borrado debido al incumplimiento de Políticas sobre acoso y cyberbullying de YouTube. La plataforma prohíbe “comportamientos perjudiciales, como las amenazas o el doxing”.

En un particular no está permitido publicar “la información de identificación personal privada de una persona, como su número de teléfono, dirección particular o de correo electrónico”.

Con información de Infobae