Eligen a Kenia López Rabadán presidenta de la Mesa Directiva en San Lázaro

Tras dos días de retraso, la Cámara de Diputados destrabó el nombramiento de su Mesa Directiva y designó a la panista Kenia López Rabadán como presidenta.

La decisión fue acordada la mañana del 2 de septiembre en una reunión privada entre legisladores oficialistas, quienes posteriormente notificaron el acuerdo al coordinador del PAN, Elías Lixa.

Además de López Rabadán, se determinó que Sergio Gutiérrez Luna asumirá la vicepresidencia de la Mesa Directiva. Ambos nombramientos serán sometidos a votación en el Pleno durante la sesión de este mismo día.

Un día antes, previo al Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, Gutiérrez Luna anticipó que la presidencia recaería en el PAN, pues así lo establece la Ley Orgánica del Congreso.