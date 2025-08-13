Eligen a ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En sesión extraordinaria del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes se dictaminó a los ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2025.

Se tomaron en cuenta los méritos deportivos alcanzados a nivel municipal durante el período julio 2024 a junio 2025, además de la conducta dentro y fuera de las competencias para poder ser considerados merecedores del premio.

Como resultado final de esta deliberación se da a conocer que las y los ganadores de cada categoría son:

Infantil (de 10 hasta 15 años) Patricia de Luna Marroquín

Juvenil (de 16 hasta 20 años) Gilberto Xalla Macías Martínez

Libre (de 21 hasta 39 años) Roberto Ángel Márquez Muñoz

Veteranos (de 40 años en adelante) Jorge Francisco Aguilera Martell y Viridiana López Leyva

Personas con discapacidad (única) Ángel de Jesús Alcanzar Garza, Luis Daniel Marmolejo Hernández y Joahan Misael García Lariz

Entrenador ó entrenadora Rubén Muñoz Villa

Especial (trayectoria deportiva) Yolanda Esparza Cornejo

Promotor ó instructor de Academias Deportivas Municipales María de Los Ángeles Alvarado Ramírez

Cabe hacer mención que en las categorías Veteranos y Personas con Discapacidad no se registraron participantes, por lo que se acordó que los integrantes de este consejo presentaran sus propuestas mismas que se analizaron en la sesión y se determinaron a los ganadores.

Además, se determinó que son ganadoras de menciones honorificas: Arantza Díaz Cervantes , Ana Berenice Martínez Ortiz y Sara Abigail Martínez Ortiz.

Se indicó que se premiará a las y los ganadores en una Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el 25 de agosto de 2025 en el Teatro Morelos.

Por otra parte, en la sesión se tomó protesta a los nuevos Auxiliares Técnicos del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes: Paulina Ubalda Martínez Pérez, Francisco Baños García Rojas y Martha Iris Vázquez Becerra.