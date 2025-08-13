Eligen a ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo

Redacción
Aguascalientes, Ags.- En sesión extraordinaria del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes se dictaminó a los ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2025.
Se tomaron en cuenta los méritos deportivos alcanzados a nivel municipal durante el período julio 2024 a junio 2025, además de la conducta dentro y fuera de las competencias para poder ser considerados merecedores del premio.
Como resultado final de esta deliberación se da a conocer que las y los ganadores de cada categoría son:
- Infantil (de 10 hasta 15 años) Patricia de Luna Marroquín
- Juvenil (de 16 hasta 20 años) Gilberto Xalla Macías Martínez
- Libre (de 21 hasta 39 años) Roberto Ángel Márquez Muñoz
- Veteranos (de 40 años en adelante) Jorge Francisco Aguilera Martell y Viridiana López Leyva
- Personas con discapacidad (única) Ángel de Jesús Alcanzar Garza, Luis Daniel Marmolejo Hernández y Joahan Misael García Lariz
- Entrenador ó entrenadora Rubén Muñoz Villa
- Especial (trayectoria deportiva) Yolanda Esparza Cornejo
- Promotor ó instructor de Academias Deportivas Municipales María de Los Ángeles Alvarado Ramírez
Cabe hacer mención que en las categorías Veteranos y Personas con Discapacidad no se registraron participantes, por lo que se acordó que los integrantes de este consejo presentaran sus propuestas mismas que se analizaron en la sesión y se determinaron a los ganadores.
Además, se determinó que son ganadoras de menciones honorificas: Arantza Díaz Cervantes , Ana Berenice Martínez Ortiz y Sara Abigail Martínez Ortiz.
Se indicó que se premiará a las y los ganadores en una Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el 25 de agosto de 2025 en el Teatro Morelos.
Por otra parte, en la sesión se tomó protesta a los nuevos Auxiliares Técnicos del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes: Paulina Ubalda Martínez Pérez, Francisco Baños García Rojas y Martha Iris Vázquez Becerra.