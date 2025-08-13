27 C
Aguascalientes
13 agosto, 2025
Tendencias

Mar Contreras y Facundo protagonizan intensa discusión en ‘La casa…

(Video) Estrena HBO Max “Marcial Maciel: El Lobo de Dios”

Estados Unidos pide a sus ciudadanos tener “mayor precaución” si…

Mantienen diálogo con comerciantes de La Purísima por tienda comercial

Atacan a balazos a hombre en El Llano

Corren a conductor de televisora pública por violencia digital 

Alcanza Aguascalientes el 3er lugar nacional en crecimiento económico

Jura Garza que Compas no cierra, pero se agota el…

Reprueban declaraciones del alcalde de Rincón de Romos por decir…

(Video)Destaca joven aficionada de Necaxa en medio de la lluvia…

Eligen a ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En sesión extraordinaria del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes se dictaminó a los ganadores del Premio Municipal al Mérito Deportivo 2025.

Se tomaron en cuenta los méritos deportivos alcanzados a nivel municipal durante el período julio 2024 a junio 2025, además de la conducta dentro y fuera de las competencias para poder ser considerados merecedores del premio.

Como resultado final de esta deliberación se da a conocer que las y los ganadores de cada categoría son:

  • Infantil (de 10 hasta 15 años) Patricia de Luna Marroquín
  • Juvenil (de 16 hasta 20 años) Gilberto Xalla Macías Martínez
  • Libre (de 21 hasta 39 años) Roberto Ángel Márquez Muñoz
  • Veteranos (de 40 años en adelante) Jorge Francisco Aguilera Martell y Viridiana López Leyva
  • Personas con discapacidad (única) Ángel de Jesús Alcanzar Garza, Luis Daniel Marmolejo Hernández y Joahan Misael García Lariz
  • Entrenador ó entrenadora Rubén Muñoz Villa 
  • Especial (trayectoria deportiva) Yolanda Esparza Cornejo 
  • Promotor ó instructor de Academias Deportivas Municipales María de Los Ángeles Alvarado Ramírez                                     

Cabe hacer mención que en las categorías Veteranos y Personas con Discapacidad no se registraron participantes, por lo que se acordó que los integrantes de este consejo presentaran sus propuestas mismas que se analizaron en la sesión y se determinaron a los ganadores.

Además, se determinó que son ganadoras de menciones honorificas: Arantza Díaz Cervantes , Ana Berenice Martínez Ortiz y  Sara Abigail Martínez Ortiz.

Se indicó que se premiará a las y los ganadores en una Sesión Extraordinaria de Cabildo que se llevará a cabo el 25 de agosto de 2025 en el Teatro Morelos.

Por otra parte, en la sesión se tomó protesta a los nuevos Auxiliares Técnicos del Consejo de Cultura Física y Deporte del Municipio de Aguascalientes: Paulina Ubalda Martínez Pérez, Francisco Baños García Rojas y Martha Iris Vázquez Becerra.