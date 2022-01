Eleazar Gómez retomará su carrera artística tras salir de la cárcel

Redacción

Ciudad de México.- El novel histrión Eleazar Gómez reveló que se encuentra preparado su regreso a los escenarios tras haber salido de la prisión luego de que que el actor permanece en libertad condicional luego de agredir a la modelo Tefi Valenzuela.

En breve entrevista el joven actor confesó ante varios medios comunicación que participará en una obra de teatro, pero por el momento se desconoce cuál es el nombre de la puesta en escena.

“Quiero aclarar que la vez pasada no es que no quisiera hablar con ustedes, siempre estoy muy agradecido de que estén tan al pendiente de mi carrera y de mi familia. Lo que pasó es que no pude darles ninguna declaración porque (la prensa iba) a aplastarnos a todos”, señaló.

Respecto a su vuelta a los escenarios Gómez resaltó que; “voy a regresar a los escenarios, va a ser en teatro, eso sí lo puedo decir, estamos próximos a estrenar y aprovecho porque estoy tomando fotos para la portada de álbum que estoy preparando”.

*Con información de TvNotas