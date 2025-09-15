Elaine Haro llora tras eliminación de La Casa de los Famosos México

Redacción

Elaine Haro se convirtió en la séptima eliminada de La Casa de los Famosos México y, tras su salida, no tuvo la oportunidad de despedirse de sus compañeros dentro del reality, lo que la llevó a un momento lleno de emoción y lágrimas.

Al llegar al foro, la conductora Galilea Montijo la recibió con un abrazo y le preguntó cómo se sentía tras sus días dentro de la competencia. “Gali, ¿qué fue eso? Hola a todos, muchas gracias”, fueron las primeras palabras de Haro al ser eliminada.

Minutos después, Elaine se dirigió a la post gala de ViX y, segundos antes de encontrarse con Wendy Guevara y Ricardo Margaleff, rompió en llanto al ver a su madre entre el público. “Mamá, mamá”, gritó visiblemente conmovida. Marie Claire, presente en el lugar, intentó consolarla: “Ahorita, ahorita, ya ves cómo son las reglas de este reality”.

Entre lágrimas, la actriz habló sobre su experiencia en la casa. “Raro, pero pues me pude despedir con eso me quedo tranquila. Feliz de que Shiky haya regresado… Que luchen los dos (cuartos). Ha sido esto una locura”, confesó. Elaine resaltó sentirse agradecida por haber durado 50 días y dijo que ya intuía su eliminación. “A un pasito de la final, feliz y bien agradecida, ya tenía esta intuición desde que inició la semana… Me puse en las manos de Dios y dije ‘voy a estar feliz con el que sea el resultado’, me sorprende que esté tan tranquila, pensé que iba a ser un mar de lágrimas”, expresó.

La actriz también se conmovió al hablar de su madre y hermana, preocupada por no defraudarlas. “Mi mamá y mi hermana son todo para mí, pero sí había una preocupación dentro de mí que decía ‘no quiero regarla, no quiero defraudarlas porque son lo más importantes’, ahorita verlas me hizo decir ‘calma’… Verlas felices, dije ‘están bien conmigo’. Uno lo vive raro adentro, perdónenme y verlas fue una sensación de mucha relajación y orgullo, de decir ‘aquí están conmigo’”, relató.