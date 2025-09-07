El “Ya basta” de Culiacán contra ola delictiva

Redacción

Culiacán, Sin.- Una amplia manifestación se concentró este domingo en la capital sinaloense, para protestar por los sucesos delictivos registrados durante el último año en la entidad.

De acuerdo a algunas versiones, participaron más de 50 mil personas que llevaron pancartas y lanzaron consignas en contra del gobierno del morenista Rubén Rocha. “¡Ya basta! ¡Queremos paz!”, demandaron.

Entre los asistentes, acudió Jesús José Herrera Quiñonez, obispo de Culiacán, quien hizo un llamado público a rechazar la violencia.

También el acto fue retomado por representantes del bloque PRI, PAN, PRD a través de sus cuentas en redes sociales.