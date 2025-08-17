El testimonio de un madre primeriza en Gaza

Huda, consultora de Marketing asentada en Gaza, ha tenido que padecer los horrores que el gobierno de Israel ha lanzado contra su país desde octubre de 2023. Pero el año pasado, experimentó una preocupación adicional.

Ello, después de darse cuenta que estaba embarazada, por primera ocasión.

“Tenía miedo”, dice desde la casa de su madre en el centro de Gaza, “no porque no quisiera al bebé, sino porque no sabía cómo proteger una nueva vida en un lugar donde sobrevivir ya es una batalla”, declaró Huda a BBCMundo.

A través de entrevistas con el programa del Servicio Mundial de la BBC, después de que comenzara la ofensiva de Israel en la Franja, ha mencionado su experiencia luego de dar luz a una bebé el pasado 28 de junio, en un hospital dirigido por personal femenino en Gaza, que también ha sido parcialmente destruido por los ataques aéreos israelíes.

“Ella es un milagro en estos tiempos. Es una luz en una tierra sumida en la oscuridad aquí en Gaza. Y también es una carga que llevo con amor. Veo sus pequeñas e inocentes manos y me pregunto cómo la protegeré en un mundo que casi me destroza”, declaró.

Huda llamó a su hija Leen: “significa suavidad con propósito y significa fuerza dulce. Significa la tranquilidad que se niega a ser rota”, declaró.

La ONU también ha advertido que las condiciones de hambruna que sufren unas 55.000 mujeres embarazadas en Gaza aumentan el riesgo de abortos espontáneos, muerte fetal y desnutrición infantil.

“Aquí en Gaza el agua llega cada tres o cuatro días, así que llenamos todos los tanques o las botellas. Y en ese tiempo hacemos todas las tareas domésticas, lavamos la ropa, lo que queremos”, dijo.

Pese a todo, Huda mantiene la esperanza gracias a su hija. “La criaré con fuerza, si Dios quiere, una fuerza que antes desconocía”.

Con información y foto de BBC Mundo.