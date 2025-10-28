Tenor mexicano brilla en Alemania

Redacción

Ciudad de México.-El tenor mexicano Andrés Moreno García continúa su paso firme como cantante lírico en la Staatsoper Unter den Linden, en Berlín, donde próximamente participará en los montajes de óperas como Romeo y Julieta, La traviata y Madama Butterfly, y adelanta su próximo debut en la obra Nabucco, de Giuseppe Verdi, en esta misma casa de ópera.

Vía telefónica, el tenor que salió de México desde hace casi 13 años, comenta a Excélsior que al cierre de este año habrá encarnado 55 personajes en su carrera y sumará poco más de 300 funciones tan sólo en Berlín. “He debutado ya muchos roles en Alemania; el año pasado hicimos Rodolfo, en La bohème, y otros roles importantes en los últimos 14 años que he permanecido fuera de México, tanto en Estados Unidos como (los últimos ocho) en Alemania”.

Moreno habla sobre la importancia de su debut como Ismaele, en Nabucco, programado para el 23 de mayo de 2026, donde estará acompañado del barítono ruso Ígor Golovatenko, bajo la dirección artística de Francesco Lanzillotta. “Este debut marcará una nueva etapa en mi carrera y es un papel que, además de mostrar la belleza musical de Verdi, tiene una gran carga emocional y dramática.

Este papel tiene esa lucha entre el deber y el amor, entre la fe y el corazón, y yo creo que esa dualidad humana me resulta muy cercana y me inspira. Es un rol muy exigente, que requiere de lirismo y fuerza dramática, así que la preparación del papel me ha ayudado a explorar nuevas dimensiones en mi voz y en mi interpretación. Estoy disfrutando mucho este proceso de estudiar el rol y siento gratitud de poderlo debutar”.

Otro papel destacado que Moreno interpretará próximamente en Berlín será Tamino, en La flauta mágica, de W.A. Mozart, programado para el 17 de diciembre de este año. “Lo comencé a cantar en Estados Unidos, en 2015, y después hice mi debut con este rol en Europa, en 2022. A partir de entonces lo he cantado casi cada temporada.

También tuve la oportunidad, hace un par de meses, de estar en la ópera de Hong Kong, donde hice cuatro funciones de Tamino. Así que es un rol que me ha llevado a muchos lugares, que me ha abierto puertas en otras compañías y he recibido excelente crítica”, expone.

¿Por qué Tamino ha sido un papel tan constante en su trabajo? “Me gusta mucho por las características del personaje, su seguridad, su valentía y el coraje de enfrentar todo para salvar a su amada. Además, dice mucho para un mexicano cantar este rol en alemán y en tierras berlinesas, donde hay un público conocedor y crítico, pues este personaje aquí es casi un himno que se lo saben desde que son niños”.

¿Cuánto tiempo más permanecerá en la Staatsoper? “Tengo un contrato hasta 2027 en la Ópera de Berlín, el cual cada año se renueva. Por el momento, es un contrato indefinido. Estoy muy agradecido con la

Staatsoper de Berlín por todas las oportunidades, por todos estos años y ésta será mi novena temporada”.

¿Cantará próximamente en México? “Tuve una recientemente, en Monterrey, con dos conciertos, uno para el Club Rotario San Nicolás y una gala-concierto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Autónoma de Nuevo León; ambos fueron a beneficio, con la soprano Luisa Mordel y el director artístico Eduardo Diazmuñoz, donde cantamos arias de ópera, zarzuela y música mexicana. Además, el pasado 18 de septiembre me reconocieron con la Medalla al Mérito Artístico Colegio Civil Centro Cultural Universitario.

Estamos revisando algunos proyectos para el verano (en 2026), aunque todavía no hay nada oficial, pero se vienen cosas en Monterrey, y una ópera que próximamente se anunciará”, concluye.

De momento, Moreno se alista para encarnar algunos papeles medianos en la

Staatsoper, como Benvolio en Romeo y Julieta, programado para mañana miércoles; Gastón, en La traviata, para el 30 de octubre; como Goro, en Madama Butterfly, el 30 de noviembre. Y adelanta que próximamente viajará a España, donde tendrá dos conciertos con La Novena, de Beethoven; uno en el Auditorio Nacional de Madrid y otro en el Auditorio de San Lorenzo de El Escorial, bajo la dirección de Alondra de la Parra.

