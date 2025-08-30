El tenista Kamil Majchrzak busca al niño al que le arrebataron la gorra que le regaló en el US Open 

EU.-El tenista Kamil Majchrzak recompensó a un pequeño aficionado que protagonizó un video viral en redes sociales al que un adulto abusivo le arrebató la gorra que el polaco le había regalado su gorra tras ganar su partido en el US Open.

El pasado jueves 28 de agosto, se viralizó la imagen del niño, que se llama Brock, decepcionado cuando un adulto le arrebató de las manos la gorra autografiada de Majchrzak.

El incidente se produjo en la cancha 11 tras el triunfo de Kamil en cinco sets sobre Karen Khachanov.

El video se hizo viral y muestra a Kamil firmando autógrafos para los aficionados en la tribuna. Cuando un niño le pidió su gorra, Kamil se la entregó sin dudarlo. Sin embargo, segundos después, un adulto que estaba cerca la agarró y la metió en el bolso de otra mujer. El niño, visiblemente molesto, le preguntó al hombre: “¿Qué haces?”.

En medio del alboroto, Kamil no se dio cuenta de que la gorra no había llegado a su dueña.

Las redes sociales estallaron tras la difusión del video. Los internautas criticaron duramente el comportamiento del adulto, calificándolo de “robo” a un niño.

Decidido a asegurarse de que el niño recibiera su gorra, Kamil recurrió a Instagram, publicó capturas de pantalla del video y pidió ayuda a sus seguidores para localizar al joven fan.

Apenas horas después, Kamil compartió una actualización confirmando que habían encontrado al niño. “Estoy impresionado por el poder de internet. ¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”, escribió, poniendo fin al caótico pero conmovedor incidente.

Más tarde, Kamil conoció al joven fan y le regaló una gorra autografiada. También le dio la mano y posó con él para fotos con los regalos que le entregó.

En historias de su Instagram, el tenista polaco mostró un video de su reunión con Brock y su familia, para finalmente publicar una imagen junto al niño, quien usaba orgulloso la gorra que ahora tendrá un valor sentimental más intenso.

Con información de Latinus