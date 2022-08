El sueño del ‘Canelo’ Álvarez que no puede comprar con su fortuna

Redacción

El mexicano Saúl Canelo Álvarez, dueño de todos los títulos de la división súper mediana, aseguró ser un boxeador más peligroso porque es como fiera herida después de su derrota en mayo pasado con el ruso Dmitri Bivol.

Con 57 victorias, 39 antes del límite, dos empates y dos derrotas, Álvarez es uno de los mejores peleadores libra por libra del boxeo mundial y confía en demostrarlo el próximo 17 de septiembre ante el kazajo Gennady Golovkin, con quien suma una victoria, en septiembre del 2017, y un empate, un año después.

El combate llega en un momento de gran rivalidad, luego de que Golovkin calificó al mexicano de inseguro, lejos de ser el mejor y necesitado de crecer.

“Me gusta respetar a los rivales, pero si me respetan, si no, no. Me molestan tantas cosas que habló y sigue hablando cuando no está frente a mi”, reconoció el tapatío, ilusionado con lograr el nocaut 40 de su carrera ante el rival de turno.