El será el nuevo titular de la Secretaría General del Congreso del estado

15 octubre, 2025
Aguascalientes, Ags.- Refugio Muñoz actual titular de la Secretaría de Desarrollo Territorial y Urbano Municipal, (SEDETUM), será el nuevo titular de la Secretaría General del Congreso del Estado.

Lo anterior a raíz de la remoción de Rogelio Ramírez Soto quien en los próximos días dejará el cargo que hasta ahora ostenta.

El Clarinete logró conocer que luego de que Ramírez Soto en realidad nunca se puso las pilas y mostraba un desconocimiento total de la prácticas legislativas se le solicitó dejar el cargo en cuestión.

Por su parte, Refugio Muñoz ya ha sido secretario del Ayuntamiento de Jesús María entre otros cargos y los legisladores locales confían en qué sepa llevar los trabajos que requieren.