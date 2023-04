El senador Graham responde a AMLO sobre narco, fentanilo y armas

Redacción

EEUU.- En un video uno de los dos senadores republicanos de Carolina del Sur, Lindsey Graham, dijo estar dispuesto a trabajar con el presidente Andrés Manuel López Obrador para frenar el tráfico de fentanilo, al tiempo que insistió que si el mandatario no quiere cooperar, promoverá acciones unilaterales para hacer “lo que sea necesario” a fin de destruir a los cárteles de la droga de México.

Graham difundió el video, como parte de su esfuerzo para obtener beneficio político a través de lo que ahora es una disputa pública con el presidente mexicano, de ahí que responde las preguntas que le hizo López Obrador en comentarios a los medios hacia finales de la semana pasada.

El video asimismo mapas de México y gráficas sobre alertas de viaje para ese país; en tanto que una voz de mujer repite en inglés las preguntas de López Obrador; en el video se reconoce que el mandatario tiene razón en que Estados Unidos no hace lo suficiente para frenar la adicción a las drogas; aunque repite acusaciones de que el fentanilo “es producido en su país (México) y los cárteles que operan en su país están abiertamente envenenando a estadunidenses”.

En la filmación dirigida a López Obrador se dice, “usted no está haciendo nada sobre esto”, luego añade Graham, “el problema que tengo”, continúa “para ser honesto con usted, señor presidente, es que niega que haya áreas de su país controladas por narcotraficantes”.

Posteriormente menciona “trabajemos juntos. Si usted opta por no trabajar conmigo, haré todo lo que esté a mi alcance para usar las leyes de Estados Unidos con el fin de destruir a estos cárteles de droga y lo que sea necesario para proteger a los estadunidenses de morir por decenas de miles.”

Por cierto que Graham es uno de los senadores que más aparece en los noticieros de Estados Unidos; y no cesa de acusar a los cárteles mexicanos de producir fentanilo para matar a estadunidenses, aunque evita abordar quiénes son los traficantes en su país.

El senador ofrece en su material una respuesta equivocada a una de las preguntas de López Obrador, toda vez que afirma que se requiere una licencia para adquirir armas de fuego en Estados Unidos, cuando no existe tal exigencia en la ley federal; además de que cerca de 22 por ciento de todas las adquisiciones de armas se realizan sin una verificación del historial de salud y criminal del comprador, ya que se venden a través de comerciantes privados o en ferias.

Luego de la difusión del video, Graham dijo en Twitter que tiene la intención de presentar otro proyecto de ley para designar a los cárteles mexicanos como “organizaciones terroristas extranjeras”, lo que ya está en una primera iniciativa suya; y segundo, busca aumentar el financiamiento a operaciones de incautación de fentanilo, incrementar penas por traficar esa droga y destinar más fondos para la educación y prevención.

*Con información de La Jornada.