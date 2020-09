“El que nada debe nada teme” le dice Gallegos a Piza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Margarita Gallegos Soto, presidenta de la comisión de Salud en el Congreso del Estado, dijo desconocer las razones para que el Secretario de Salud, Miguel Ángel Piza Jiménez, no haya querido comparecer ante el Poder Legislativo, a fin de que informe la situación local en torno a la pandemia.

“Creo que debería de acercarse. A mí en lo personal me estuvo dando a conocer unas cifras, me dio a conocer cómo está funcionando. No veo la razón de alguna manera que no lo haya querido hacer en su momento, cuando se le solicitó comparecer”, apuntó la legisladora del PRI.

Durante el pasado periodo de receso, la diputación permanente solicitó la asistencia del funcionario estatal, pero éste nunca acudió. Ahora que se reanudarán las sesiones ordinarias, algunos legisladores dijeron que se insistirá en la presencia de Piza Jiménez, aunque podría ser nada más ante la respectiva comisión.

“Yo creo que en este sentido el que nada debe nada teme”, reflexionó Gallegos Soto.

La diputada priista adicionó que dentro de los puntos pendientes con el Secretario de Salud también se encuentra la definición del presupuesto para el siguiente año; donde se buscará evitar recortes fuertes.

“Hay que incrementar el presupuesto. Vamos a ver cómo descobijamos a otros rubros, pero ahora el tema de la salud es prioridad”, subrayó.