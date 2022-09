El PRI cedió a las presiones del gobierno federal: Mata

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Se viven horas difíciles dentro de la coalición PRI-PAN-PRD, reconoció Noel Mata Atilano, único legislador federal del estado que representa a los tres partidos en el Congreso de la Unión, lo cual achacó a la dirigencia del tricolor.

“Sin duda está en un momento muy crítico, no les voy a mentir. Es una situación complicada, no es sencilla, pues el PRI cedió a las presiones en el Congreso en la pasada iniciativa que se aprobó en la Cámara de Diputados”, manifestó el legislador en torno a la propuesta en cuanto a mantener al Ejército en las calles.

– ¿No es momento de dejar al Ejército en las calles como lo propusieron Felipe Calderón y otros presidentes?

– Ya tuvo cuatro años desde que se aprobó la Guardia Nacional y no ha habido política, ni una verdadera estrategia. Eso de abrazos no balazos, no funcionó. Creo que no son las maneras, se debe cabildear y no con chantajes. Somos un poder y hay equilibrio de poderes.

De militancia blanquiazul, Mata Atilano fue candidato de la alianza tripartita en las elecciones federales de 2021 y le favoreció el voto. Un año después, la coalición ahora denominada Va por Aguascalientes se alzó con la victoria en las elecciones por la gubernatura, pero a últimas fechas se ha tambaleado la relación debido al apoyo del PRI hacia algunas propuestas oficiales.

Por lo pronto, el panista descartó que la iniciativa del gobierno en torno a que el Ejército pueda pasar de la Cámara Alta, explicando que ello brindará el momento que el PRI pueda cambiar de opinión.

“Finalmente la iniciativa sigue frenada en el Senado y estoy seguro que no va pasar. Y si tiene que ser modificada, regresará al Congreso Federal donde habremos de discutirlo nuevamente y ahí el Partido Revolucionario Institucional tendrá la oportunidad de reconsiderar”, insistió.