“El PRI Aguascalientes como partido no se porta mal”, dice Macías 

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Si se comprueba que militantes del PRI se llegaron a involucrar con el crimen organizado, debe de procederse conforme a ley, apuntó Kendor Macías Martínez, dirigente estatal del tricolor, quien deslindó al instituto político de las acciones que sean de tipo particular.

“Quien se porta mal, se le debe de juzgar conforme a las leyes. Nosotros como partido, en nuestra historia, hemos estado de acuerdo que se castigue a quien se porta mal y es importante recalcar que el PRI no se porta mal como institución, el PRI es una institución sólida”, manifestó.

Tras la detención de Ismael Mayo Zambada, presunto líder del Cártel de Sinaloa, se anunció que el ahora detenido colaborará con autoridades del gobierno de Estados Unidos, lo cual pudiera ocasionar que acuse a políticos mexicanos, de diversos partidos, por posibles nexos con el crimen organizado.

En ese sentido, Macías Martínez hizo hincapié en que la justicia debe aplicarse de manera equilibrada y pidió que el gobierno de Morena no proteja a sus allegados como, dijo, se está haciendo con Adán Augusto López, líder guinda en el Senado.

“Si hay que castigar a un priista que ha cometido, se le castigue y ya se ha hecho: tenemos ex gobernadores del PRI en la cárcel. Pero también esperamos que se mida con la misma vara a quienes están en el poder. Ahí está el coordinador de Morena que cayó en lo que tanto criticaban en el gobierno de (Felipe) Calderón y lo mismito les pasó, pues ha sido señalado y lo han ratificado en su puesto”, remarcó.