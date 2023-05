El presidente de Turquía enfrentará a su principal rival en segunda vuelta

Redacción

Turquía.- Funcionarios electorales turcos dijeron el lunes que en dos semanas el presidente conservador Recep Tayyip Erdogan se enfrentará a su principal rival en una segunda vuelta que decidirá quién lidera un país que lucha contra una inflación altísima mientras juega un papel clave en la Medio Oriente y en la expansión de la OTAN .

La segunda vuelta de las elecciones presidenciales del 28 de mayo después de la votación del domingo permitirá a Turquía decidir si la nación permanece bajo el firme control del presidente cada vez más autoritario durante una tercera década, o si puede embarcarse en el curso más democrático que Kemal Kilicdaroglu ha afirmado que puede ofrecer . .

La votación muestra cómo Turquía se ha vuelto extremadamente polarizada, dijeron muchos votantes.

“No estoy nada feliz”, dijo la votante Suzan Devletsah. “Me preocupa el futuro de Turquía”.

Erdogan enfrentó obstáculos electorales debido a la crisis del costo de vida y las críticas por la respuesta del gobierno al devastador terremoto de febrero . Pero con su alianza manteniendo su control en el parlamento, Erdogan ahora está en una buena posición para ganar en la segunda vuelta.

Una votante primeriza, Sena Dayan, dijo que votó en Estambul por Erdogan y su alianza. Hubiera preferido una victoria absoluta de Erdogan, pero argumentó que la segunda vuelta resultaría ser una lección importante.

“Erdogan tiene demasiada confianza en sí mismo, pero la gente rompió un poco esta confianza al decir ‘sí, a veces es posible que no lo apoyemos’, y creo que esto es bueno para que el gobierno mire hacia atrás en algunos errores y sea mejor para nuestro futuro”. ella dijo.

Como en años anteriores, el nacionalista lideró una campaña altamente divisiva.

Retrató a Kilicdaroglu, que había recibido el respaldo del partido pro kurdo del país, coludido con “terroristas” y apoyando lo que él llamó derechos LGBTQ “desviados”. Como líder devoto del país predominantemente musulmán, que se fundó sobre principios seculares, Erdogan ha tenido el respaldo de los votantes conservadores y ha cortejado a más islamistas con su retórica anti-LGBTQ.

En un intento por atraer a los votantes afectados por la inflación, aumentó los salarios y las pensiones y subsidió las facturas de electricidad y gas, al tiempo que mostraba la industria de defensa y los proyectos de infraestructura de cosecha propia de Turquía.

Kilicdaroglu lidera el principal partido de oposición pro-laico, que fue establecido por el fundador de la Turquía moderna. Hizo campaña con promesas de revertir las medidas enérgicas contra la libertad de expresión y otras formas de retroceso democrático y reparar una economía golpeada por la alta inflación y la devaluación de la moneda.

Las últimas estadísticas oficiales sitúan la inflación en alrededor del 44%, por debajo de un máximo de alrededor del 86%, pero los expertos independientes la estiman mucho más alta.

Cuando llegaron los resultados, pareció que esos elementos no sacudieron al electorado como muchos esperaban. El corazón conservador de Turquía votó abrumadoramente por el partido gobernante, y la principal oposición de Kilicdaroglu ganó la mayoría de las provincias costeras del oeste y el sur.

Las naciones occidentales y los inversionistas extranjeros estaban particularmente interesados en el resultado debido al liderazgo poco ortodoxo de la economía de Erdogan y a los esfuerzos a menudo volubles pero exitosos para poner al país que se extiende por Europa y Asia en el centro de muchas negociaciones diplomáticas importantes.

Los resultados preliminares mostraron que Erdogan ganó el 49,5% de los votos el domingo, mientras que Kilicdaroglu obtuvo el 44,9% y el tercer candidato, Sinan Ogan, recibió el 5,2%, según Ahmet Yener, jefe de la Junta Electoral Suprema.

Los votos restantes no contados no fueron suficientes para inclinar a Erdogan hacia la victoria absoluta, incluso si todos se rompieron para él, dijo Yener. En las últimas elecciones presidenciales de 2018, Erdogan ganó en primera vuelta con más del 52% de los votos.

La incertidumbre se cierne sobre los 3,4 millones de refugiados sirios que han estado bajo la protección temporal de Turquía tras huir de la guerra en la vecina Siria. Tanto Kilicdaroglu como Ogan hicieron campaña para enviar de regreso a los sirios, argumentando que son una carga ya que Turquía enfrenta una recesión económica, y el presidente sirio Bashar Assad y los gobiernos de Erdogan están trabajando para mejorar las relaciones después de años de hostilidad. Erdogan, que dio la bienvenida a los sirios a Turquía, los ha puesto a ellos y a otros inmigrantes sobre la mesa de negociaciones con Europa, que ha estado lidiando con el flujo de personas.

Erdogan, que ha gobernado Turquía como primer ministro o presidente desde 2003, describió la votación del domingo como una victoria tanto para él como para el país.

En un tuit el lunes, dijo que los votos por él y su alianza confirmaron la confianza de la nación, pero agregó que respetaba los resultados que le impidieron una victoria absoluta por medio punto porcentual.

“Si Dios quiere, obtendremos una victoria histórica al aumentar nuestros votos a partir del 14 de mayo y salir victoriosos en las elecciones del 28 de mayo”, dijo y agregó que buscaría los votos de todas las personas, independientemente de sus preferencias políticas.

Kilicdaroglu sonaba desafiante y tuiteó en el momento en que se anunció la segunda vuelta: “No se desesperen… Nos pondremos de pie y ganaremos esta elección juntos”.

Kilicdaroglu, de 74 años, y su partido han perdido todas las elecciones presidenciales y parlamentarias anteriores desde que asumió el liderazgo en 2010, pero esta vez aumentaron sus votos.

El candidato derechista Ogan no ha dicho a quién respaldaría si las elecciones pasan a una segunda vuelta.

Los resultados de las elecciones mostraron que la alianza encabezada por el gobernante Partido Justicia y Desarrollo de Erdogan parecía que mantendría su mayoría en el parlamento de 600 escaños, aunque la asamblea ha perdido gran parte de su poder después de un referéndum que le dio a la presidencia poderes legislativos adicionales aprobado por un estrecho margen. en 2017.

El AKP de Erdogan y sus aliados aseguraron 322 escaños en la Asamblea Nacional, mientras que la oposición ganó 213 y los 65 restantes fueron para una alianza pro-kurda e izquierdista, según resultados preliminares.

Los resultados informados por la agencia estatal Anadolu mostraron que el partido de Erdogan domina en la región afectada por el terremoto, ganando 10 de las 11 provincias en un área que tradicionalmente ha apoyado al presidente. Eso fue a pesar de las críticas a la lenta respuesta de su gobierno al terremoto de magnitud 7,8 que mató a más de 50.000 personas.

La partidaria de Erdogan, Dayan, que se está formando para convertirse en maestra, cree que el presidente se desempeñó más allá de sus expectativas mientras Turquía lidiaba con la inflación y el devastador terremoto.

“Si la oposición no hubiera sido tan débil, creo que Erdogan no habría obtenido una votación tan alta”, dijo, argumentando que los votantes, especialmente en la zona del terremoto, no confiaban lo suficiente en Kilicdaroglu para dejar atrás a Erdogan a pesar de la respuesta inadecuada del gobierno.

Casi el 89% de los votantes elegibles en Turquía emitieron su voto y más de la mitad de los votantes en el extranjero acudieron a las urnas. La participación electoral en Turquía es tradicionalmente fuerte, a pesar de que el gobierno ha reprimido la libertad de expresión y reunión a lo largo de los años y especialmente desde el intento de golpe de 2016.

Erdogan culpó del golpe fallido a los seguidores de un antiguo aliado, el clérigo Fethullah Gulen, e inició una represión a gran escala contra los funcionarios públicos con presuntos vínculos con Gulen y también encarceló a activistas, periodistas y políticos pro kurdos.

Michael Georg Link, Coordinador Especial y líder de la misión de observación de la OSCE que supervisa las elecciones, dijo que las elecciones fueron competitivas pero limitadas.

“Como la criminalización de algunas fuerzas políticas, incluida la detención de varios políticos de la oposición, impidió el pleno pluralismo político e impidió el derecho de las personas a presentarse a las elecciones”, explicó.

La misión de observación también señaló el uso de recursos públicos, el sesgo de los medios a favor de Erdogan, la criminalización de la difusión de información falsa y la censura en línea le dieron a Erdogan una “ventaja injustificada”, al tiempo que dijo que las elecciones mostraron la resistencia de la democracia turca.

*Informacion de The Associated Press.