“El Potrillo” estalla ante cuestionamientos que relacionan a su familia con el narco

Ciudad de México.-No gustan a Alex Fernández que relacionen a su hermano con el narco.

En días recientes se dio a conocer el libro de la autora argentina Olga Wornat, "El último rey: biografía no autorizada de Vicente Fernández en la cual se narran diferentes pasajes de la vida del Charro de Huentitán, como el secuestro de su hijo Vicente Fernández Junior así como los posibles nexos con el narco de su hijo Gerardo Fernández.

Luego de que el tema esté en boga, diferentes reporteros buscaron a Alejandro Fernández tras una presentación en el Auditorio Nacional para cuestionar su opinión sobre el escrito que involucra directamente a su familia, El potrillo visiblemente molesto, “explotó” contra los medios de comunicación.

En el vídeo que fue difundido en el matutino Venga la Alegría, se puede ver al cantante incómodo por la presencia de los medios quienes preguntaron por la salud de su padre pues en días pasados se dijo había regresado a terapia intensiva. "No te puedo decir nada", expresó Fernández.

“Oye Ale y ¿Qué puedes decir sobre la biografía no autorizada de tu papá?”, cuestiona un reportero y obtiene una negativa por parte del cantante, por lo que otra reportera cuestiona directamente sobre lo dicho por Wornat quien señala que Gerardo Fernández estuvo involucrado en el secuestro de su hermano Vicente Jr.

“A ver habla bien de lo que vas a decir, te pido por favor que estés bien enterado. No me preguntes pendej*das” dice molesto el cantante, por lo cual el reportero explica qué es lo que dice la autora sobre su familia. “Y ¿Quién es una argentina para hablar (de mi familia)? Me vale madre, ¿Quién es una argentina para hablar de mi papá y de nuestra familia? O sea, ¿Qué sabe?, No quiero saber nada, gracias” dijo visiblemente molesto el Potrillo.

Alejandro no es el único integrante de la dinastía Fernández a quién cuestionaron sobre el libro “El último rey”, pues hace unas semanasVicente FernándezJunior declaró para una importante revista de circulación nacional que la periodista lo buscó para incluir su testimonio en el libro, sin embargo, él no la atendió; asimismo aseveró que la autora tendrá que comprobar el contenido del libro.

“Yo nunca hablé con esta periodista; sí, me buscó, pero no la atendí. Todo lo que dice su libro ahora lo tendrá que probar; no tengo más comentarios”, manifestó.

