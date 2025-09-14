El peor Chivas le ganó al mejor América

Redacción

Ciudad de México.- Merced a anotaciones de Roberto ‘Piojo’ Alvarado y Armando ‘Hormiga’ González, las Chivas del Guadalajara se impusieron 2-1 sobre las Águilas del América en una emocionante edición del llamado Clásico Nacional del futbol mexicano.

Aunque el encuentro inició con un América dominando la posesión y Chivas manejó bien el contragolpe. A pesar de la intensidad, el marcador se abrió hasta el minuto 63 cuando Alvarado rompió el empate, encendiendo la esperanza en la afición rojiblanca con un certero disparo.

El golpe final llegó al minuto 81, cortesía de la “Hormiga” González, quien había ingresado de cambio. El delantero aprovechó una oportunidad con certero disparo sobre la meta del América para asegurar la ventaja definitiva delñ Rebaño.

Las Águilas se acercaron en tiempo de compensación con solitario éxito de Alejandro Zendejas, aunque no les alcanzó para el empate.

Con este resultado, las Chivas dan un paso importante en su camino hacia la siguiente fase de la Liguilla, dejando al América en una situación complicada para el partido de vuelta.

Foto: Chivas.