El PAN siempre apoyará a sus gobiernos porque son los que mejores resultados dan: Romero

Redacción

Ciudad de México.- El presidente del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Romero, condenó el uso político que algunos congresos locales del país que tienen mayoría de Morena y sus aliadosestán tomando contra las presidencias municipales que son gobernadas por Acción Nacional, por no autorizarles su presupuesto del próximo 2025.

“Los diputados locales de Morena y sus aliados prefieren poner por encima sus intereses partidistas a las necesidades de las y los ciudadanos, por autorizar presupuestos insuficientes para el año que viene para algunas presidencias municipales lidereadas por gobernantes de nuestro partido como Hermosillo, Mérida y Zacatecas”.

Jorge Romero añadió que estas decisiones políticas pudieran estar siendo sugeridas desde la dirigencia nacional morenista, y les exigió que respeten el municipalismo: “No presionen a los alcaldes, que les den lo que les correspondepara que ayuden a la gente y gobiernen sin distingos partidistas, porque las necesidades y los problemas no tienen colores”.

Asimismo, Jorge Romero afirmó que la historia ha demostrado que, a pesar de los recortes presupuestales a los municipios, los alcaldes panistas han demostrado con hechos que se puede dar resultados a la ciudadanía como en los estados y presidencias municipales donde gobierna el PAN, pero sin duda, con mayores presupuestos se podría ayudar a más gente.

“Nosotros sí podemos presumir en donde gobernamos, quela gente vive mejor, hay mejores servicios, nosotros podemos presumir que nuestros alcaldes y alcaldesas son de los mejor evaluados en el país por sus resultados, no por sus promesas, sino por su trabajo diario, que atiende las necesidades más apremiantes de la gente”, subrayó.

Finalmente, Jorge Romero, hizo un llamado a los alcaldes y alcaldesas emanados del partido a continuar trabajando por la ciudadanía y les ofreció que como dirigencia nacional los acompañará en sus legítimas demandas: “No están solos frente a algunos gobiernos estatales o legisladores del oficialismo que no han sabido estar a la altura de las circunstancias, las y los mexicanos necesitan soluciones asus demandas en calidad de servicios y de seguridad, entre otros; trabajaremos en conjunto para el beneficio de las y los ciudadanos”.