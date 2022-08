El país a nada de caer en recesión económica: Pérez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Si no se toman las medidas pertinentes por parte del gobierno federal, el país está en riesgo de caer en una recesión económica, advirtió el vicepresidente regional del Colegio de Economistas, Jael Pérez Sánchez.

En entrevista colectiva manifestó que “hay que ser cautos con los conceptos, muchos economistas dicen que ya estamos en recesión económica porque muchas veces solo se toma el tema de dos trimestres consecutivos en decrecimiento, pero en los hechos y siendo realistas es que aún no estamos en una situación de esas característica”, aseveró.

Al concluir ell también asesor del senador panista, Antonio Martín del Campo, reprobó las confrontaciones del gobierno de México con los Estados Unidos al ser el principal socio comercial en donde estratégicamente no conviene desafiarlos por las consecuencias económicas que ello puede traer.