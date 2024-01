El mexicano Rodrigo Prieto tiene 2 nominaciones a los critics choice awards

Redacción

EEUU.- Debemos recordar que hace poco los Critics Choice Awards dieron a conocer a sus nominados, destacando que la temporada de premios ya comenzó y aunque en algunos se premia también a lo mejor de la televisión, en especial porque esto es una antesala a lo que veremos en los premios Oscar.

Por cierto que este día se revelaron los nominados a los Critics Choice Awards y la película que arrasó fue “Barbie” que cuenta con 18 nominaciones seguida de “Oppenheimer” con 13 posibilidades de llevarse un premio.

En tanto que , “Los asesinos de la Luna” de Martin Scorsese también buscará llevarse algún premio con las 12 nominaciones que consiguió.

El director mexicano de fotografía, Rodrigo Prieto fue nominado dos veces en la misma categoría, Mejor Fotografía, gracias a su trabajo en “Barbie” y “Los asesinos de la Luna”.

El mexicano es el único director de fotografía que en este 2023 cuenta con una doble nominación en dicha categoría, por lo que hay altas posibilidades que se lleve el premio.

¿Cuándo serán los Critics Choice Awards?

La edición 2023 de los Critics Choice Awards se realizará el próximo 14 de enero del 2024 en Los Ángeles.

El evento será conducido por Chelsea Handler y será transmitido en The CW en Estados Unidos, mientras que en Latinoámerica TNT será encargado de transmitirlo, así como HBO Max.

Lista completa de nominados a los Critics Choice Awards

Mejor Fotografía

Matthew Libatique-Maestro

Rodrigo Prieto-Barbie

Rodrigo Prieto-Los asesinos de la Luna

Robbie Ryan-Poor Things

Linus Sandgren-Saltburn

Hoyte van Hoytema-Oppenheimer

Mejor Actor

Bradley Cooper – Maestro

Leonardo DiCaprio – Los asesinos de la Luna

Colman Domingo – Rustin

Paul Giamatti – The Holdovers

Cillian Murphy – Oppenheimer

Jeffrey Wright – American Fiction

Mejor Actriz

Lily Gladstone – American Fiction

Sandra Hüller – Anatomy of a Fall

Greta Lee – Past Lives

Carey Mulligan – Maestro

Margot Robbie-Barbie

Emma Stone – Poor Things

Mejor Actor de Reparto

Sterling K. Brown – American Fiction

Robert De Niro – American Fiction

Robert Downey Jr. – Oppenheimer

Ryan Gosling- Barbie

Charles Melton – May December

Mark Ruffalo – Poor Things

Mejor Actriz de Reparto

Emily Blunt – Oppenheimer

Danielle Brooks – The Color Purple

America Ferrera – Barbie

Jodie Foster – Nyad

Julianne Moore – May December

Da’Vine Joy Randolph – The Holdovers

Mejor Actor / Actriz Joven

Abby Ryder Fortson – ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Ariana Greenblatt – Barbie

Calah Lane – Wonka

Milo Machado Graner – Anatomy of a Fall

Dominic Sessa – The Holdovers

Madeleine Yuna Voyles – The Creator

Mejor Reparto de Actuación

Air

Barbie

The Color Purple

The Holdovers

Los asesinos de la Luna

Oppenheimer

Mejor Director

Bradley Cooper – Maestro

Greta Gerwig- Barbie

Yorgos Lanthimos – Poor Things

Christopher Nolan – Oppenheimer

Alexander Payne – The Holdovers

Martin Scorsese – Los asesinos de la Luna

Mejor Guión Original

Samy Burch – May December

Alex Convery – Air

Bradley Cooper y Josh Singer – Maestro

Greta Gerwig y Noah Baumbach – Barbie

David Hemingson – The Holdovers

Canción de Celine – Poor Things

Mejor Guión Adaptado

Kelly Fremon Craig – ¿Estás ahí, Dios? Soy yo, Margaret

Andrew Haigh – All of Us Strangers

Cord Jefferson – American Fiction

Tony McNamara – Poor Things

Christopher Nolan – Oppenheimer

Eric Roth y Martin Scorsese – Los asesinos de la Luna

Mejor Diseño de Producción

Suzie Davies, Charlotte Dirickx – Saltburn

Ruth De Jong, Claire Kaufman – Oppenheimer

Jack Fisk, Adam Willis – Los asesinos de la Luna

Sarah Greenwood, Katie Spencer – Barbie

James Price, Shona Heath, Szusza Mihalek – Poor Things

Adam Stockhausen, Kris Moran – Asteroid City

Mejor Edición

William Goldenberg – Air

Nick Houy – Barbie

Jennifer Lame – Oppenheimer

Yorgos Mavropsaridis – Poor Things

Thelma Schoonmaker – Los asesinos de la Luna

Michelle Tesoro – Maestro

Mejor Diseño de Vestuario

Jacqueline Durrán – Barbie

Lindy Hemming – Wonka

Francine Jamison-Tanchuck – The Color Purple

Holly Waddington – Poor Things

Jacqueline West – Los asesinos de la Luna

Janty Yates, David Crossman – Napoleón

Mejor Peinado y Maquillaje

Barbie

The Color Purple

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Priscilla

Mejor Efectos Visuales

The Creator

Guardianes de la Galaxia Vol. 3

Misión: Imposible – Sentencia Mortal Parte 1

Oppenheimer

Poor Things

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Mejor Comedia

American Fiction

Barbie

Bottoms

The Holdovers

No Hard Feelings

Poor Things

Mejor Película Animada

El Niño y La Garza

Elemental

Nimona

Spider-Man: A través del Spider-Verso

Tortugas Ninjas: Caos Mutante

Wish

Mejor Película Extranjera

Anatomy of a Fall

Godzilla Minus One

Perfect Days

Society of the Snow

The Taste of Things

The Zone of Interest

Mejor Canción

“Dance the Night” – Barbie

“I’m Just Ken” – Barbie

“Peaches” – Super Mario Bros: La Película

“Road to Freedom” – Rustin

“This Wish” – Wish

“What Was I Made For” – Barbie

*Con información de Excélsior.