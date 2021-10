El Mando Único en Aguascalientes tiene un falso debate: Escobedo

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Necesaria la aplicación del mando único, estableció el diputado local Cuauhtémoc Escobedo Tejada, quien aseveró que se ha generado una controversia equívoca en torno a su operatividad para las presidencias municipales.

“Hay un falso debate entre quienes creen que con el establecimiento del mando único, el presidente municipal es un cero a la izquierda y no es así, pues tiene el mando en situaciones ordinarias como las faltas administrativas y el mando único aplica en extraordinarias como una ejecución”, aseveró el ex alcalde por Pabellón de Arteaga.

– ¿Se está partidizando, pues algunos alcaldes no parecen apoyarlo?

– No lo veo en ese nivel, lo veo una cuestión de desinformación, quizá de celo por asumir la responsabilidad. No lo veo de tipo partidista y ojalá que no se presente porque seguridad pública es un tema tan delgadito que un rompimiento por cuestiones políticas pueden traer situaciones lamentables.

Escobedo Tejada recalcó que debido a las condiciones geopolítica y social del estado, se facilita la aplicación del mando único desde el Poder Ejecutivo, a diferencia de otras entidades vecinas.

“Tuve una comunicación reciente con una autoridad municipal de Zacatecas y allá, el narco tiene sometidos a alcaldes y los directores de seguridad. No hay mando único y en Aguascalientes eso no se presenta”, resaltó.

Escobedo, quien fue alcalde de Pabellón en dos periodos, reveló que recibió una amenaza en su gestión durante 2019, por lo cual pidió el respaldo del gobierno estatal.

“Me amparo en las autoridades estatales, se hace un dispositivo, se blinda el municipio, los accesos. ¿Y qué pasó? Nada. Esas son una de las ventajas que puede aportar una coordinación del mando único, sin demérito de la autonomía municipal.

– ¿Ubicaste de quién fue esta amenaza?

– No, por supuesto que no. Pero no pasó nada.