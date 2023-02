El Litio es de la nación, no lo explotará ni EU, ni Rusia, ni China: AMLO

Redacción

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó este sábado 18 de febrero un decreto para nacionalizar el litio, con el objetivo de que este recurso no pueda ser explotado por un país extranjero.

Desde Sonora y acompañado por la secretaria de Energía, Rocío Nahle, el mandatario mexicano sostuvo que con este acuerdo el litio no podrá ser exportado ni por Rusia, China o de Estados Unidos.

“Lo que estamos haciendo ahora (…) es nacionalizar el litio para que no lo puedan explotar extranjeros, ni de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. El petróleo y el litio son de la nación, son del pueblo de México, de ustedes, de todos los que viven en esta región de Sonora, de todos los mexicanos”, sostuvo.

López Obrador también sostuvo que “los conservadores” promovieron amparos para que el litio sea entregado a extranjeros, por ello, advirtió que esta ley ya está aprobada por el Poder Judicial y el Congreso.

“Hay, desde luego, amparos, ya saben ustedes cómo son los conservadores, que quisieran que México se convirtiera en una colonia de los extranjeros, que no fuese un país independiente, libre, soberano; nada más que no van a poder con sus amparos ni sus controversias en el Poder Judicial”, dijo.

A pesar de que el litio sea nacionalizado, el jefe del Ejecutivo explicó que aún este recurso no se podrá explotar en el país porque se necesita un proceso tecnológico para extraerlo.

“Ahora viene la parte tecnológica, porque el litio aquí está, según los técnicos, en arcilla (…) entonces requiere un tratamiento especial, pero ya los investigadores ya están haciendo estudios para buscar la forma de extraerlo, procesarlo, es decir, separarlo de la arcilla y tener ya esta materia prima, que es básica para la elaboración de baterías”, añadió.

Incluso, recordó que mientras no se pueda extraer litio, no se podrán hacer baterías para autos eléctricos, que es uno de los compromisos entre los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México: “No podríamos avanzar en ese objetivo si no se cuenta con litio, si no se cuenta con las baterías, y la materia prima para hacer las baterías es ese mineral, el litio”.

Extracción del litio… ¿un riesgo ambiental?

Leticia Merino Pérez, coordinadora del Observatorio Académico de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones de la UNAM, advirtió que antes de que el Estado comience con la exploración de litio, el gobierno debe realizar evaluaciones de impacto ambiental y a las comunidades, mismas que deben ser llevadas a cabo por especialistas independientes.

“La exploración y explotación del litio debe establecerse dentro de un marco de transparencia, sin importar si se trata del Estado o no, ya que, de no hacerlo así, podrían violar la Constitución, así como los derechos de las comunidades aledañas a las zonas de explotación”, sentenció.

La Ley Minera establece que la explotación, extracción y procesamiento del litio es una actividad de interés público, lo que amenazaría los derechos de acceso al agua, anticipó Aleida Azamar Alonso, investigadora de la UAM Xochimilco.

“Para extraer litio en algunas minas de Chile, son necesarios 600 litros de agua por minuto, lo que equivale al consumo diario de dos personas de la Ciudad de México; la extracción de litio en el país requerirá de mayores cantidades de agua”, explicó.

Asimismo, agregó que las empresas involucradas en este sector “estén utilizando grandes cantidades de agua, pero también grandes cantidades de madera; la población aledaña al proyecto de Bacanora Lithium dice que sí hay afectaciones, sobre todo en la cantidad de agua que reciben”.

Con información de El Financiero