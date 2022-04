El INE resistirá los ataques: Córdova

Claudio Bañuelos

Aguascalientes, Ags.- Luego de que ha estado inmerso en una serie de criticas de parte de la presidencia de la República y de políticos del partido gobernante, Morena, en donde se ha habel consejero presidente del Instituto Nacional Electoral, (INE) Lorenzo Córdova Vianello vaticinó que resistirá esta serie de ataques y persistirá.

En rueda de prensa celebrada en la Edificio Justicia Alternativa del Centro de Mediación del Poder Judicial del Estado a donde acudió para signar el Acuerdo por la Integridad del Proceso Electoral Estatal 2021-2022, tras recordar que no fue un asunto que el INE haya organizado un ejercicio inédito como fue la Revocación de Mandato.

A su vez acotó que “queda clarísimo que si no se instalaron más de 160 mil casillas que se requerían, como debería ocurrir no fue por culpa del INE sino por culpa de la Cámara de Diputados de una ley que emanó de ahí y de la Secretaría de Hacienda federal que no nos proveyó de los recursos necesarios y eso está hasta en una sentencia de la Suprema Corte y del Tribunal Electoral del Poder Judicial Electoral”.

Acto seguido Córdova Vianello recordó “se dijo que no promovimos como se debía… hombre organizamos más de 280 foros de discusión a nivel nacional, local y distrital. Nunca en una elección de carácter federal se han organizado tantos foros de debate como ahora y emitimos casi un millón 100 mil spots. Creo que quedó muy claro que esos ataques fueron totalmente infundados y tenían un simple objetivo que es descalificar a una autoridad electoral que está respaldado por la ciudadanía y ahí están los resultados en términos de confianza ciudadana”.

Luego presumió que “seguimos siendo la institución civil con mayor confiabilidad por parte del juicio de las y los ciudadanos y eso no es gratuito, porque el INE no trabaja para los partidos políticos, ni para los gobiernos, trabaja para la ciudadanía y la ciudadanía confía en su Instituto Nacional Electoral”.

Posteriormente el funcionario electoral federal manifestó que “atacar al INE no nos lleva hacia ningún lado y la ciudadanía sigue confiando en su instituto y es lo que nos va a permitir el próximo 5 de junio dar buenas cuentas a la ciudadanía de seis estados, incluyendo Aguascalientes en las próximas elecciones de gubernaturas que vienen”.

Igualmente se refirió al tema de la reforma electoral que está en análisis al interior del Congreso de la Unión y aseveró “ojalá y se cumplan las reglas básicas de consenso de que sea una reforma para mejorar y no para hacernos retroceder a un pasado que afortunadamente con las luchas sociales que han ocurrido en los próximos 30 años nos han permitido superar situaciones que no hoy nadie desea y ojalá que si hay un cambio pues que ese cambio parta no del estómago sino de un diagnóstico que se haga con datos”.

Finalmente Lorenzo Córdova espetó “claro que va a resistir el INE, porque el INE cuenta con el respaldo de la sociedad a quien se debe y creo que nadie se va atrever a ir en contra de la sociedad”, remató.