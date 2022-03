“El horno no está para bollos”, dice el PRD sobre partido del viernes a puerta cerrada

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Es necesario que el siguiente partido de futbol entre los equipos Necaxa y Querétaro en el Estadio Victoria se celebre a puerta cerrada, apuntó el diputado Cuauhtémoc Escobedo Tejada, vocal de la comisión de Recreación y Deporte del Congreso.

“El horno no está para bollos. Podría haber una situación de personas que no tengan la madurez suficiente y puedan atentar contra la integridad física de gente proveniente de Querétaro y eso podría poner más difícil la situación. Para este juego en particular, es correcto cerrar las puertas”, subrayó el representante por el PRD.

El club queretano entró en polémica, debido a incidentes ocurridos el sábado último en su estadio, donde integrantes de su llamada barra causaron desmanes y personas heridas. Lo cual derivó en el veto de un año para el aforo de esa ciudad. Ahora les toca jugar este viernes en el Victoria.

Entrevistado poco antes que el Club Necaxa hiciera oficial que el juego del viernes se desarrolle sin público en las tribunas, Escobedo Tejada calificó como correcta la medida que fue planteada por la alcaldía para cerrar las puertas.

“Es una decisión madura, responsable. No solamente por ser el equipo de Querétaro, sino que debería tomarse una decisión en ciudades donde se juega futbol de Primera División para que escarmentemos. También es necesario una reflexión en ese sentido”, agregó el perredista.