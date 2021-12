El gobernador de Aguascalientes es un mentiroso: Encuesta

Redacción

Más del 60% de los habitantes de Aguascalientes consideraron que el gobernador Martín Orozco Sandoval es un mentiroso.

Lo anterior lo reveló una encuesta de Arias Consultores, la cual señala que el 38.9% de las personas consideraron que el mandatario dice la verdad; mientras que el 61.1% señaló que miente.

No es la primera vez que se le llama mentiroso a Orozco Sandoval. Hace unas semanas, el gobernador panista de Aguascalientes reveló que el presidente del albiazul, Marko Cortés, le confesó que prevé una derrota en las elecciones presidenciales de 2022 y 2024.

En ese entonces, el mandatario local calificó como una ‘desfachatez’ los dichos de Marko Cortés. En respuesta, el presidente del PAN aseguró que las declaraciones del gobernador eran mentiras.

“Mientes, Martín Orozco !No le hagas el juego a López Obrador, la gran batalla y el adversario está afuera, no adentro del partido. Ganamos en Aguascalientes en 2019 y 2021, no por ti, sino a pesar de ti, y ganaremos en 2022″

Esta misma encuesta de Arias Consultores señala que casi el 70% de las personas (69.4%) considera que es malo el combate a la corrupción en la entidad. De igual forma, el 63.6% precisó que la entidad se encuentra mal en el tema de seguridad.

Cabe recordar que durante su visita a Zacatecas, el presidente Andrés Manuel López Obrador acordó que las fuerzas federales tendrán presencia en dicha región.

Lo anterior fue celebrado por las autoridades de Aguascalientes, y es que, a decir del titular de la Secretaría General de Gobierno, Juan Manuel Flores Femat, los delitos como homicidio doloso son competencia del gobierno federal y no las autoridades locales.

“Ese acuerdo, sumado a las acciones de Aguascalientes, traerá resultados positivos en la frontera con Zacatecas y los municipios”

Asimismo, el funcionario aseveró que con la presencia de las fuerzas armadas, los municipios y entidades que han resultado afectadas serán favorecidos; no obstante, realizó un llamado al primer mandatario para que haya distribución de las corporaciones y no le resten al estado para enviarlas a otra región.