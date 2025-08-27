 El ‘Gato’ Ortiz se defiende tras nuevas críticas por ayudar al América

Redacción

Ciudad de México.-El árbitro Marco Antonio Ortiz se defendió este miércoles tras nuevos ‘señalamientos’ por ayudar al América.

El pasado domingo, el silbante se convirtió en blanco de la polémica y acarreó cientos de críticas por marcar dos penaltis a los azulcrema en su triunfo contra el Atlas (2-4). Poco después se dio a conocer una estadística que aumentó los cuestionamientos hacia él, pues ha concedido siete penas máximas a los capitalinos en los últimos seis partidos que les ha pitado.

Ante ello, el denominado ‘Gato’ publicó hoy un ‘misterioso’ mensaje en su cuenta de Instagram, pues si bien no citaba nombres o equipos, hacía alusión a una ‘réplica personal’ tras estar en el ojo del huracán.

“Todos tienen opiniones. Algunos tienen ideas. Pocos cuentan con preparación. Y casi nadie posee el conocimiento real para respaldarlo todo. Porque sin conocimiento… Simplemente eres una persona con una opinión”, publicó Ortiz Nava en dicha red social.https://www.instagram.com/p/DN3QYILXIdD/embed/captioned/?cr=1&v=12

EN ENERO SE DEFENDIÓ

El primero de esos siete penales marcados por Ortiz y uno de los más controversiales se dio en la Final del Clausura 2024 (26 de mayo), cuando los de Coapa vencieron 1-0 en la Final de Vuelta al Cruz Azul para coronarse y lograr el bicampeonato, luego de una discutida falta de Carlos Rotondi sobre Israel Reyes.

A partir de ahí, Marco Antonio Ortiz fue tildado de ‘americanista’, aunque en enero de este año se pronunció al respecto en un podcast para decir que “Sí era penal, ya busquen otro pretexto”.

Los números recientes (penales para el América) han aumentado la percepción en el medio deportivo de que el felino del arbitraje mexicano es un ‘Socio Águila’, una etiqueta que por el momento carga, aunado a otras polémicas en su labor como juez que le han generado burlas, críticas y castigos.

Con información de Latinus