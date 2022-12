El fútbol es el deporte “con menos talento”: UFC

Redacción

EU.-En plena Copa del Mundo hay un personaje que al parecer ya se ganó los enojos de miles de aficionados en diversos continentes, ya que el presidente de la UFC, Dana White, criticó fuertemente al futbol por ser el “deporte con el menor talento”.

En un podcast en donde fue invitado, el magnate de las artes marciales mixtas se pronunció a la fiebre mundialista que hay en estos momento y sus respuestas fueron más que evidentes que no le gusta el futbol. “¿Futbol? Otra historia completamente. No soporto el futbol, creo que es el deporte con menos talento en la tierra”, comenzó

Dana White critica falta de emociones en el futbol

Así mismo, si bien White entiende perfectamente que es normal que los niños crezcan pateando una pelota por la facilidad que se puede hacer, criticó a los jugadores al no poder meter más goles teniendo una portería grande en frente de ellos.

“Hay una razón por la que los niños de tres años pueden jugar al futbol, ¿correcto? Corres y pateas una pelota. Cuando estás jugando un juego en el que la red es tan grande, ¿verdad? Y el marcador es 3-1, ¿me estás jodiendo? ¿Sabes lo poco talentoso que tienes que ser para anotar tres puntos cuando la red es tan grande?”, agregó.

Dana White, presidente de la UFC: “¿Fútbol? No lo soporto, ​​creo que es el deporte menos talentoso del mundo. Hay una razón por la que los niños de tres años pueden jugar al fútbol. Es correr y patear una pelota”. ????‍♂️????‍♂️????‍♂️ pic.twitter.com/fTbcJrS4pD — The Chips (@TheChips_Futbol) December 7, 2022 Las reacciones en redes sociales no se han hecho esperar y de los comentarios que se pueden leer de las personas es invitando a White a pararse en una cancha de futbol y marcar la mayor cantidad de goles que, como él dice, es muy fácil conseguirlos.

“Si niños de 3 años pueden jugar y es tan fácil como comenta mi colega el calvo, me gustaría verlo jugando a él”; “Él es una muestra de que la estupidez en una persona puede ser ilimitada”.

Con información de Futbol Total