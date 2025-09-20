El fuego de la Paralimpiada Nacional 2025 sigue encendiendo emociones en Aguascalientes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Hoy continuó su recorrido por los municipios de nuestro estado, acompañado de destacados atletas convencionales y adaptados, personas con discapacidad y autoridades estatales y municipales.

La llama paralímpica visitó Rincón de Romos, San José de Gracia, San Francisco de los Romo y Calvillo, donde en cada parada se vivió un ambiente de entusiasmo y orgullo deportivo.

Próximas paradas:

Mañana sábado, el fuego llegará a Jesús María a las 20:00 h, con un espectacular show de drones en la plaza principal.

El lunes, la antorcha partirá del CRIT a las 19:00 h rumbo a la Alberca Olímpica, para dar paso a la ceremonia inaugural y al esperado encendido del pebetero.

¡La gran fiesta del deporte adaptado está por comenzar!