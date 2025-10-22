Redacción

Aguascalientes, Ags.-¡El Festival de Calaveras llega a tu universidad!

Pan de muerto, calaveritas, concursos, tradiciones y mucha diversión.

Checa las fechas y no te lo pierdas. 👇👇👇

📅 23 oct – Tecnológico Universitario de Aguascalientes

📅 27 oct – Universidad Tecnológica de Aguascalientes

📅 28 oct – Universidad Politécnica de Aguascalientes

📅 29 oct – Universidad Autónoma de Aguascalientes

📅 30 oct – Universidad Cuauhtémoc / Universidad Panamericana / Instituto Tecnológico de Aguascalientes

📅 31 oct – Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes

📅 03 nov – CRENA

¡Te esperamos!