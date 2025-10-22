Redacción
Aguascalientes, Ags.-¡El Festival de Calaveras llega a tu universidad!
Pan de muerto, calaveritas, concursos, tradiciones y mucha diversión.
Checa las fechas y no te lo pierdas. 👇👇👇
📅 23 oct – Tecnológico Universitario de Aguascalientes
📅 27 oct – Universidad Tecnológica de Aguascalientes
📅 28 oct – Universidad Politécnica de Aguascalientes
📅 29 oct – Universidad Autónoma de Aguascalientes
📅 30 oct – Universidad Cuauhtémoc / Universidad Panamericana / Instituto Tecnológico de Aguascalientes
📅 31 oct – Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
📅 03 nov – CRENA
¡Te esperamos!