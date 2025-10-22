17.7 C
Aguascalientes
22 octubre, 2025
Tendencias

Aquí te decimos a partir de qué cantidad se cobran…

Habrá cierres viales por obras de rehabilitación

9 de cada 10 delitos quedan sin denuncia en Aguascalientes 

Bajo investigación 25 policías de Aguascalientes por presunto abuso de…

¿Cuándo entrará en circulación el billete de 2 mil pesos…

CIDHPDA manifiesta su preocupación por la reforma a la Ley…

Necaxa no da triunfos pero sí desarrollo a Aguascalientes: Luis…

Todavía hay 93 comunidades incomunicadas por las lluvias en 5…

No se cancelarán espectáculos en panteones de Aguascalientes

Calcula SEFI 300 mil autos aún sin canje de placas…

El Festival de Calaveras llega a tu universidad

Redacción

Aguascalientes, Ags.-¡El Festival de Calaveras llega a tu universidad!
Pan de muerto, calaveritas, concursos, tradiciones y mucha diversión.

Checa las fechas y no te lo pierdas. 👇👇👇
📅 23 oct – Tecnológico Universitario de Aguascalientes
📅 27 oct – Universidad Tecnológica de Aguascalientes
📅 28 oct – Universidad Politécnica de Aguascalientes
📅 29 oct – Universidad Autónoma de Aguascalientes
📅 30 oct – Universidad Cuauhtémoc / Universidad Panamericana / Instituto Tecnológico de Aguascalientes
📅 31 oct – Universidad Tecnológica Metropolitana de Aguascalientes
📅 03 nov – CRENA

¡Te esperamos!