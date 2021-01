“El enemigo esta fuera”, Delegado de Morena por acusaciones hacia Espinoza

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Cuauhtli Fernando Badillo Moreno, nuevo delegado electoral de Morena en Aguascalientes, llamó a evitar confrontaciones internas luego que militantes del partido denunciaron que familiares de la regidora de Jesús María, Karla Espinoza, están vinculados con el narcotráfico.

“Supe algo. La verdad no he tenido la oportunidad de ver bien el dato, pero ayer ya estuvimos trabajando esos temas, llegando a acuerdos y quedamos en el entendido de que el enemigo no está al interior, el enemigo está afuera, que son los que siempre han lacerado los intereses de los ciudadanos de Aguascalientes”, respondió.

– ¿Te reuniste con ese grupo?

– Sí, nos reunimos con todo el consejo, con el comité estatal y el lunes nos vamos a reunir con simpatizantes y militantes.

El jueves último, el consejero estatal Sebastián Martínez, demandó en conferencia de medios investigar versiones en torno a supuesta relación del esposo de Karla Espinoza con el narco. Espinoza recién se integró a las filas de Morena, en busca de ser candidata al municipio conurbano.

“Las puertas en Morena se encuentran abiertas para todo aquel ciudadano que simpatice con la cuarta transformación”, reiteró Badillo.

– ¿Qué mensaje se le da a la militancia con una regidora de otro partido?

– Tengo entendido que (Espinoza) ya renunció, pero el mensaje es que se acerquen. Vamos a escuchar las propuestas de todos, porque es fundamental. El triunfo se logrará de la mano de la gente.

Espinoza arribó a la regiduría de Jesús María por el Partido Libre de Aguascalientes, al que renunció hace unas semanas, incorporándose a las filas de Morena donde ha reiterado su interés por la alcaldía de ese ayuntamiento.